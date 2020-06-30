Украина: Первая лига

По словам мэра города Руслана Марцинкива, через неделю в Ивано-Франковске негде будет ложить больных коронавирусом.

Матчи в украинском футболе, как и в большинстве чемпионатов мира, происходят без зрителей. Это решение было принято, чтобы избежать столпотворения людей и предотвратить распространение коронавируса.

Несмотря на эти ограничения, а также на общую ситуацию с коронавирусом в регионе, Прикарпатье решило организовать фан-зону для просмотра игры.

"Из-за решения КДК УАФ матч с Черноморцем пройдет без зрителей. Однако на площади возле центрального входа на стадион Рух, где и пройдет матч 21-го тура чемпионата, будет организована традиционная фан-зона", — говорится в заявлении клуба в официальном Телеграм-канале.

27 июня количество инфицированных в Ивано-Франковской области выросло на 36 человек, 28 июня – на 47 и 29 июня – на 50.

"Через неделю нам негде будет госпитализировать людей. Куда мы их кладем? Если такими темпами будем идти, то на этой неделе полностью забьем больницы", — цитирует мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива Kurs.

В середине июня карантинные ограничения в Ивано-Франковске были усилены.

Прикарпатье после 20 сыгранных туров идет двенадцатым, а Черноморец расположился на десятом месте. Матч начнется 30 июня в 18:00.