Украина: Первая лига

В заключительном туре Первой лиги команды забили 30 голов, что стало рекордным показателем кампании-2019/20.

Завершился последний тур Первой лиги в сезоне-2019/20, по итогам которого определились команды, получившие право выступить в украинской Премьер-лиге в следующей кампании.

Минай и Ингулец уже точно повысятся в классе, а также к ним должен присоединиться Рух, который ожидает решение КДК УАФ по неявке запорожского Металлург на перенесенный матч 22-го тура.

Стоит отметить, что в заключительном туре Первой лиги команды в общей сложности забили 30 голов, что является рекордным показателем во втором по силе дивизионе Украины в сезоне-2019/20.

Вашему вниманию видео всех голов 30-го тура Первой лиги: