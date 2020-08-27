Украина: Первая лига

Клуб Первой лиги попросил перенести матч первого круга Кубка Украины.

Шесть футболистов Вереса сдали положительные тесты на коронавирус. У некоторых из них уже есть симптомы заболевания. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно

В связи с кадровой ситуацией в команде, руководство готовит в дирекцию УАФ официальное письмо с просьбой перенести предстоящий матч первого круга Кубка Украины против черкасского Днепра.

Дело в том, что, с учетом травмированных, на данный момент у Вереса доступно десять футболистов, которые готовы принять участие в поединке.

Напомним, матч Днепр Черкассы — Верес Ровно запланирован на 29-е августа и должен был состояться в 18:00 по киевскому времени. О решении УАФ касательно переноса данной встречи будет известно позже.