Украина: Первая лига

Клуб из Кривого Рога ввел в свою структуру команды U-14, U-15, U-16 и U-17.

Кривбасс из Кривого Рога, который выступает в Первой лиге, торжественно открыл клубную академию.

Как сообщает клубная пресс-служба, были представлены команды U-14, U-15, U-16 и U-17, которые будут защищать честь ФК Кривбасс на соревнованиях юношеского уровня (ДЮФЛУ).

"Для футбольного Кривого Рога это большое событие. С такими сильными тренерами, которые сегодня работают у нас, мы сможем решить все задачи и добиваться высоких результатов. Хочу выразить благодарность руководству ФК Кривбасс, президенту Константину Караманиц за то, что он создает все прекрасные условия для нашей академии. Академии желаю, чтобы как можно большее количество воспитанников пополняло ряды главной команды города – Кривбасса", — заявил директор академии Олег Чайка на мероприятии.

Напомним, Кривбасс идет в лидерах Первой лиги, занимая вторую строчку чемпионата после 16 турнирных пунктов после семи сыгранных матчей.