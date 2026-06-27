Україна: Перша ліга

Роман Кузьмин і Роман Толочко приєдналися до клубу як вільні агенти.

Олександрія підсилила склад одразу двома новачками, оформивши перехід півзахисників Агробізнеса Романа Кузьмина та Романа Толочка.

Про підписання футболістів повідомила пресслужба клубу. Обидва хавбеки перебралися до Олександрії у статусі вільних агентів, однак терміни їхніх контрактів не розголошуються.

Кузьмин і Толочко виступали за Агробізнес із літа 2023 року. У сезоні-2025/26 30-річний Кузьмин провів 31 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів і дві результативні передачі. Толочко, своєю чергою, взяв участь у 35 поєдинках, у яких відзначився сімома забитими м'ячами та двома асистами.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Олександрія залишила Українську Прем'єр-лігу та готуватиметься до виступів у Першій лізі.