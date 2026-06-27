Роман Кузьмин і Роман Толочко приєдналися до клубу як вільні агенти.
Олександрія
27 червня 2026, 23:16
Олександрія підсилила склад одразу двома новачками, оформивши перехід півзахисників Агробізнеса Романа Кузьмина та Романа Толочка.
Про підписання футболістів повідомила пресслужба клубу. Обидва хавбеки перебралися до Олександрії у статусі вільних агентів, однак терміни їхніх контрактів не розголошуються.
Кузьмин і Толочко виступали за Агробізнес із літа 2023 року. У сезоні-2025/26 30-річний Кузьмин провів 31 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 11 голів і дві результативні передачі. Толочко, своєю чергою, взяв участь у 35 поєдинках, у яких відзначився сімома забитими м'ячами та двома асистами.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Олександрія залишила Українську Прем'єр-лігу та готуватиметься до виступів у Першій лізі.