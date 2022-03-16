Украина: Первая лига

У складі Агробізнесу будуть серйозні зміни.

Власник Агробізнесу Олег Собуцький зробив заяву щодо гравців, які не повернулися до України.

"Додому (після зборів) повернулися гравці Ігор Курило, Данило Карась та Артем Матус. У Волочиську їх чекали Віталій Груша та Євген Ємаєв, які через травми не вирушили на збір. Всі вони продовжать кар’єру в клубі. З усіма іншими гравцями ми не маємо намірів продовжувати співпрацю, вони вже зараз можуть шукати собі нові команди.

Це позиція клубу, який був заснований у 2016 році та завжди наголошував на єдності України, підтримці армії. У формі Агробізнеса виступатимуть футболісти, які не на словах, а на ділі розділяють наші цінності. Саме таких хлопців ми запросимо до лав команди, як тільки буде нагода продовжити футбольний сезон. Саме з такими хлопцями ми здобуватимемо нові перемоги", — наводить слова Собуцького офіційний сайт Агробізнесу.

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