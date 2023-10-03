Україна: Перша ліга

В українській Першій лізі завершилися всі матчі 10-го туру.

Десятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 29 вересня, і завершився у неділю, 1 жовтня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 22 голами.

Група А

У першому поєдинку 10-го туру команди не виявили сильнішого.

Поділля — Прикарпаття 1:1

Голи: Доброхотов, 80 — Хома, 70

Металіст вдало розпочав гру проти Епіцентру, але не зумів втримати перемогу, пропустивши двічі наприкінці першого тайму.

Епіцентр — Металіст 2:2

Голи: Кравчук, 41, Стень, 43 — Рязанцев, 5, Луців, 8

Буковина здобула перемогу завдяки пізньому голу Новотрясова.

Нива (Тернопіль) — Буковина 0:1

Голи: Новотрясов, 90

Дубль Невеса та гол Рябова принесли Карпатам комфортну перемогу.

Хуст — Карпати 0:3

Голи: Рябов, 40, Невес, 69, 87

Нива Бузова мінімально поступилась Агробізнесу і тепер відстає від Карпат на 7 очок.

Агробізнес — Нива (Бузова) 1:0

Голи: Кузьмин, 39

Група Б

Чернігів зумів втримати перемогу у матчі з Діназом.

Діназ — Чернігів 1:2

Голи: Кіріченко, 79 — Федосов, 13, Посмашний, 52

Інгулець пропустив першим, але відповів Полтаві трьома голами у другому таймі та здобув 3 очки.

Полтава — Інгулець 1:3

Голи: Горжуй, 42 — Козиренко, 62, Кольцов, 70, Богунов, 81

Кремінь вдома поступився Металургу, забивши лише один м'яч у доданий час.

Кремінь — Металург 1:2

Голи: Азізов, 90+2 — Могильний, 18, Буряк, 63

Вікторія та Маріуполь голами не відзначилися.

Вікторія — Маріуполь 0:0

Лівий Берег переміг Гірник-Спорт завдяки голу з пенальті капітана Співакова.

Гірник-Спорт — Лівий Берег 0:1

Голи: Співаков, 45+1 (пен.)