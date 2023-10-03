В українській Першій лізі завершилися всі матчі 10-го туру.
Хуст - Карпати, фото гостей
03 жовтня 2023, 14:58
Десятий тур української Першої ліги розпочався у п'ятницю, 29 вересня, і завершився у неділю, 1 жовтня. У десяти матчах груп А та Б команди відзначилися 22 голами.
Група А
У першому поєдинку 10-го туру команди не виявили сильнішого.
Поділля — Прикарпаття 1:1
Голи: Доброхотов, 80 — Хома, 70
Металіст вдало розпочав гру проти Епіцентру, але не зумів втримати перемогу, пропустивши двічі наприкінці першого тайму.
Епіцентр — Металіст 2:2
Голи: Кравчук, 41, Стень, 43 — Рязанцев, 5, Луців, 8
Буковина здобула перемогу завдяки пізньому голу Новотрясова.
Нива (Тернопіль) — Буковина 0:1
Голи: Новотрясов, 90
Дубль Невеса та гол Рябова принесли Карпатам комфортну перемогу.
Хуст — Карпати 0:3
Голи: Рябов, 40, Невес, 69, 87
Нива Бузова мінімально поступилась Агробізнесу і тепер відстає від Карпат на 7 очок.
Агробізнес — Нива (Бузова) 1:0
Голи: Кузьмин, 39
Група Б
Чернігів зумів втримати перемогу у матчі з Діназом.
Діназ — Чернігів 1:2
Голи: Кіріченко, 79 — Федосов, 13, Посмашний, 52
Інгулець пропустив першим, але відповів Полтаві трьома голами у другому таймі та здобув 3 очки.
Полтава — Інгулець 1:3
Голи: Горжуй, 42 — Козиренко, 62, Кольцов, 70, Богунов, 81
Кремінь вдома поступився Металургу, забивши лише один м'яч у доданий час.
Кремінь — Металург 1:2
Голи: Азізов, 90+2 — Могильний, 18, Буряк, 63
Вікторія та Маріуполь голами не відзначилися.
Вікторія — Маріуполь 0:0
Лівий Берег переміг Гірник-Спорт завдяки голу з пенальті капітана Співакова.
Гірник-Спорт — Лівий Берег 0:1
Голи: Співаков, 45+1 (пен.)