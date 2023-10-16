Завершився останній поєдинок 12-го туру Першої ліги.
Полтава - Маріуполь, фото гостей
16 жовтня 2023, 16:08
У понеділок, 16 жовтня, у рамках української Першої ліги відбувся матч, який закривав програму дванадцятого туру.
Четверта команда турнірної таблиці групи Б приймала шосту команду. Гості здобули досить неочікувану перемогу і обійшли свого суперника завдяки цій звитязі в очній зустрічі. Серія без поразок Маріуполя у виїзних матчах Першої ліги досягла відмітки у 5 матчів.
Полтава — Маріуполь 0:2
Голи: Пентелейчук, 54, Батальський, 75
Попередження: Даниленко, 38 — Мочевінський, 24