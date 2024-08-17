У другому турі Першої ліги України в суботу відбулися низка поєдинків. 

Вікторія здолала МФК Металург, Металіст 1925 і Кремінь зіграли внічию, ЮКСА поступилася СК Полтаві, Агробізнес здолав Буковину, а Металіст зіграв внічию з Поділлям.

МФК Металург — Вікторія 1:3
Голи: Буряк, 47 — Лебеденко, 39, Євпак, 49, Рябий, 53. 

Кремінь — Металіст 1925 1:1
Голи: Златєв, 66 — Арі Моура, 80. 

ЮКСА — СК Полтава 1:3
Голи: Ситніков, 90+2 — Щербак, 26, 45, Галенков, 70. 

Буковина — Агробізнес 0:1
Гол: Глоба, 15. 

Металіст — Поділля 1:1
Голи: Кайдалов, 67 — Сніжко, 49. 