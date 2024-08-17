До вашої уваги результати суботніх матчів.
Фото: Скріншот
17 серпня 2024, 18:55
У другому турі Першої ліги України в суботу відбулися низка поєдинків.
Вікторія здолала МФК Металург, Металіст 1925 і Кремінь зіграли внічию, ЮКСА поступилася СК Полтаві, Агробізнес здолав Буковину, а Металіст зіграв внічию з Поділлям.
МФК Металург — Вікторія 1:3
Голи: Буряк, 47 — Лебеденко, 39, Євпак, 49, Рябий, 53.
Кремінь — Металіст 1925 1:1
Голи: Златєв, 66 — Арі Моура, 80.
ЮКСА — СК Полтава 1:3
Голи: Ситніков, 90+2 — Щербак, 26, 45, Галенков, 70.
Буковина — Агробізнес 0:1
Гол: Глоба, 15.
Металіст — Поділля 1:1
Голи: Кайдалов, 67 — Сніжко, 49.