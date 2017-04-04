Испания

Football.ua подводит итоги двадцать девятого тура чемпионата Испании.

В 29-м туре Примеры сенсаций как таковых не случилось. Да, были неожиданные результаты, однако сенсациями их назвать язык не поворачивается. Севилья снова оконфузилась на Рамон Санчес Писхуан, Вильярреал по делу дома проиграл Эйбару, а Реал Сосьедад снова не смог победить на родном стадионе. Остальные матчи прошли довольно предсказуемо, однако интересных событий было достаточно, о чем мы и поговорим ниже.

Результаты тура:

Было непонятно в каких кондициях находятся игроки Барселоны, Реала и Атлетико после перерыва на матчи сборных, однако календарь в этом случае сыграл на руку вышеперечисленным командам. Так, Реал на своем стадионе принимал Алавес, а Барселона и Атлетико отправились в гости к Гранаде и Малаге соответственно.

Волшебный Иско

Зинедин Зидан в матче против Алавеса не стал задействовать ряд основных футболистов, предоставив им отдых из-за участия в поединках своих сборных. Речь идет о Навасе, Рамосе, Марсело, Каземиро, Хамесе и Карвахале, однако последнему все-таки пришлось выйти на поле из-за повреждения Рафаэля Варана. Несмотря на столь значительную ротацию, Реалу без особых проблем удалось справиться со своим оппонентом, однако вопросы по-прежнему остаются.

И опять приходится говорить о судействе. Дело в том, что счет в матче был открыт после гола Бензема, который в момент развития атаки принимал мяч, находясь в положении вне игры. Наверняка Реалу и без этого гола удалось бы заработать три очка, однако системность ошибок судейских бригад в пользу Королевского клуба начинает настораживать.

Что касается самой игры, то хочется отдельно отметить полузащитника Сливочных Иско. Испанец в тот вечер был безоговорочным лидером на поле и начинал большинство атак команды. Полезность Иско подтверждают и цифры — полузащитник в этом матче отдал 70 передач, 65 из которых оказались точными.

Сейчас многие испанские ресурсы обсуждают игру Иско, настаивая на том, что именно он заслуживает постоянного места в стартовом составе бланкос. Возможно, они и правы, но можно смело констатировать, что Иско набрал форму в очень подходящий момент, ведь впереди у Реала крайне непростой отрезок сезона, включающий в себя важные матчи в Ла Лиге и противостояние с Баварией в Лиге чемпионов.

Также потихоньку набирает форму Гарет Бэйл, что не может не радовать болельщиков Сливочных. Валлиец относительно недавно восстановился после травмы, однако затем схлопотал необязательную дисквалификацию и не мог вернуть былую форму. Матч с Алавесом показал, что Гарет набирает кондиции, но все же идеальной его игру назвать пока что нельзя.

Милейший момент произошел уже по завершении матча — когда все футболисты покинули поле, Иско, наверняка удовлетворенный своей игрой, вышел на поле со своим сыном и несколько минут поучил малыша мастерству.

Можем и без Месси

Главный конкурент Реала в борьбе за чемпионство — Барселона — отправился на Нуэво Лос Карменес, где проэкзаменовал борющуюся за выживание Гранаду. Этот матч был вдвойне интересным для украинского зрителя, ведь в стартовый состав Насридов на этот матч попал наш соотечественник Артем Кравец.

Также дополнительный интерес к матчу возникал из-за дисквалификации лидера Барселоны Лионеля Месси. Блаугранас частенько проваливаются без аргентинца, однако в последнее время продолжает казаться, что понемногу Лео уже становится не таким уж и незаменимым. На первые роли постепенно выходит Неймар, а Луис Суарес стабилен как никогда.

Перед матчем наставник Гранады Лукас Алькарас заявил, что впереди у его команды 10 финалов, однако эти слова не помогли мотивировать игроков. По глазам футболистов хозяев поля не было видно, что они вышли на последний бой, а Барселона просто-напросто играла в свой футбол и спокойно добилась нужного результата. Понятно, что никто не говорит Гранаде играть с Барселоной в атакующий футбол, но хозяева действовали в этом поединке ну слишком трусливо.

Возможно, это и не зависело от Гранады, и здесь стоит отдать должное сине-гранатовым, однако не покидает мысль, что хозяева должны были сыграть хотя бы чуточку агрессивнее. Да, красно-белым во втором тайме даже удалось сравнять счет, но это не особо помогло команде и в итоге она была разгромлена.

В конце поединка точку в матче поставил Неймар, для которого этот гол стал 100-м за Барселону во всех турнирах. А там и до Ривалдо недалеко (130). А что же Кравец? Артем не запомнился абсолютно ничем, а на 55-й минуте поединка его место на поле занял шустрый Адриан Рамос. Здесь вроде бы и нельзя винить Артема за его пассивность, ведь ему противостояли не игроки условного Бетиса или Осасуны, однако все равно хотелось бы от Артема большего.

Не пора ли продлевать контракт с Торресом?

Теперь о Матрасниках (Атлетико приписываем к лидерам исключительно из-за последних результатов команды, а также чудес в исполнении Севильи). Команда Симеоне набрала отличный ход и продолжает уверенно лишать Севилью надежд даже на третье место. В первой части сезона были опасения, что Матрасники по итогам чемпионата могут даже оказаться вне первой четверки, что оставит команду из Мадрида без Лиги чемпионов, однако сейчас практически нет сомнений, что Атлетико своего не упустит.

В этом туре Индейцы сражались с Малагой, которая никак не может преодолеть глубочайший кризис. 1 победа в последних 15 матчах — просто катастрофические результаты, которые приближают Анчоусов к зоне вылета. Теперь разговоры о возможном понижении в классе Малаги имеют под собой основания. Мичелу срочно нужно что-то делать, иначе беды не избежать.

Малага пыталась играть с Атлетико на равных, однако гости абсолютно в своем стиле добились нужного результата. По голу в каждом из таймов и обратно в Мадрид. Больше ничего придумывать и не надо. Очередной раз свою полезность доказал Фернандо Торрес, впервые в карьере в матчах Ла Лиги записавший на свой счет сразу две результативные передачи. Долго еще руководство Атлетико будет медлить с продлением контракта Эль Ниньо?

Атлетико побеждает на протяжении четырех матчей кряду, что является лучшей серией команды в текущем сезоне. Очень вовремя заиграли Матрасники, однако долго наслаждаться текущими результатами смерти подобно, ведь далеко не факт, что Севилья продолжит терять очки.

Крутое пике Севильи

Вот как бывает. Всего месяц назад все предрекали Севилье борьбу за чемпионство до последнего тура, однако последние результаты команды и блеклая игра Нервионцев дали понять, что коллектив Сампаоли не является конкурентом Реалу и Барселоне. Печально смотреть на провал андалусийцев, особенно если вспоминать игру команды несколько недель назад. Проблем много, но они по разным причинам не решаются. Уход Мончи — только вершина айсберга.

Матч со Спортингом в очередной раз доказал, что у Севильи пропал инстинкт убийцы, и команда попросту не может воплотить свое колоссальное преимущество в голы. Так было в матчах с Леганесом и Алавесом, так случилось и в игре со Спортингом. Нервионцы контролировали ход встречи, создавали массу моментов, однако победить команде так и не удалось. Стоит отдать должное и гостям, которые слаженно оборонялись, а отдельной похвалы заслуживает голкипер хихонцев Иван Куэльяр, несколько раз выручивший свою команду.

Из-за этой осечки Севилья опустилась на четвертое место в турнирной таблице Примеры, пропустив вперед Атлетико. Кажется, что это еще не предел и Севилья продолжить огорчать своих болельщиков и людей, которые надеялись на эпичную гонку за чемпионство в конце сезона. Теперь команду Сампаоли ожидает выезд на Камп Ноу, а учитывая форму красно-белых, эта поездка не сулит абсолютно ничего хорошего.

Атлетик вплотную подбирается к Вильярреалу

Атлетик приехал в гости к Осасуне только за тремя очками, и проблем у басков в этом практически не возникло. Еще в первом тайме Атлетик дважды огорчил Сиригу, что предрешило исход поединка, а гол хозяев поля на 80-й минуте значения практически не имел, ведь Львам удалось без особых проблем довести поединок до логичного завершения.

Форвард Атлетика Аритц Адурис в этом матче достиг отметки в 100 голов в футболке баскской команды, что не может не вызывать уважения. Отлично отыграл Оскар Де Маркос, которому удалось принять непосредственное участие в обоих голах своей команды. Что касается хозяев, то выделить кого-то из игроков крайне трудно.

Этот тур получился очень удачным для команды Вальверде, ведь кроме собственной победы Атлетик может порадоваться осечкам прямых конкурентов в борьбе за пятое место — Вильярреала и Реал Сосьедада. Теперь красно-белые отстают от вышеупомянутых команд всего на один и два балла соответственно, так что борьба за Лигу Европы обещает быть крайне напряженной.

В анонсе тура мы предполагали, что Вильярреалу придется крайне трудно с Эйбаром, а в итоге для Желтой Субмарины все сложилось весьма плачевно — команде не удалось набрать ни одного очка. Вильярреал больше соперника владел мячом и в целом диктовал свои условия, что привело к голу Сориано в первом тайме. Эйбар не спешил бежать отыгрываться, дожидаясь перерыва, а вот после отдыха случилось нечто невообразимое.

Эйбару удалось трижды наказать соперника и в итоге покинуть Эль Мадригал с тремя очками. Вряд ли кто-то ожидал увидеть подобное после перерыва, что только говорит в пользу гостей. Нельзя обойти стороной эпизод с первым голом, когда арбитр за якобы фол на Кике назначил одиннадцатиметровый удар. Повтор четко показал, что форвард симулировал, так что его мучения на газоне казались просто-напросто смехотворными.

Спустя еще несколько минут гости убежали в контратаку, в результате чего счет на табло снова изменился. Ну а еще позднее вышедший на замену Джонатан Дос Сантос преподнес подарок Такаси Инуи, обрезавшись на своей половине поля. Игрок Эйбара сориентировался и добил соперника. К слову, этот гол стал для Инуи дебютным в этом сезоне. Как итог, имеем второе совсем не обязательное поражение Вильярреала кряду, что только на руку нейтральному зрителю, ведь как мы уже отмечали, борьба за 5-е место будет крайне завораживающей.

Эспаньол показывает характер, Сосьедад продолжает терять очки

И снова приходится говорить о судьях. На этот раз отличился Гонсалес Гонсалес в матче Эспаньол — Бетис. Арбитр умудрился разглядеть игру рукой Хави Лопеса в собственной штрафной, но на самом деле мяч попал в колено. Безобразие. После таких пинков от бригады арбитров пострадавшим командам редко удается прийти в себя и собраться, однако это Эспаньол никоим образом не касается.

Попугаи не стали опускать руки и продолжали атаковать, что привело сначала к голу Фуэго, а затем и Рейеса. Отдельного внимания заслуживает гол опытного Рейеса, который обыграл одного защитника и с линии штрафной зарядил мяч в ближнюю девятку. Просто фантастический по красоте гол. Браво. Прекрасная концовка удалась хозяевам поля, а наставник команды Кике Санчес Флорес после матча сиял от радости. Имеет право, ведь эта победа стала для него 100-й в чемпионате.

Реал Сосьедад в этом туре имел отличную возможность на три очка отдалиться от проигравшего Вильярреала, однако баски своим шансом не воспользовались и сыграли с Леганесом лишь вничью. Такой результат можно объяснить отсутствием сразу трех основных полузащитников (Ильярраменди, Сурутусы и Велы), однако в любом случае Сосьедад не должен искать оправданий, а обязан сделать выводы и двигаться дальше.

Фантастический Росси

Вышел, забил трешку и пошел на скамейку отдыхать. Так поступил вчера Джузеппе Росси в матче Сельты против Лас Пальмаса. Кто знает, как бы сложилась карьера форварда, если бы не постоянные травмы, однако в этом поединке он в очередной раз доказал, что обладает качествами топ-форварда. Будем надеяться, что после такого фееричного матча Джузеппе будет чаще появляться на поле.

Сначала итальянец воспользовался детской ошибкой Бигаса и реализовал выход один на один, затем здорово сыграл на добивании после удара Аспаса, ну а во втором тайме еще разочек забил футбольный буллит. Браво Джузеппе, продолжай в том же духе.

В целом же можно смело говорить, что игра была равной, и именно благодаря Росси Сельта так спокойно заработала три очка. Лас Пальмасу остается пенять только на себя, ведь в каждом голе присутствует вина того или иного игрока гостей.

Красивая виктория Летучих Мышей

Это случилось снова. Диего Алвес опять отразил одиннадцатиметровый. С 2007 года в ворота голкипера пробивалось 50 пенальти. Сколько, вы думаете, он отразил? 24! Просто сумасшествие. Еще по одному удару пришлись в штангу и мимо ворот, так что общий процент реализации пенальти в ворота Алвеса составляет 48. Грубо говоря, каждый второй пенальти оппонентам Алвеса реализовать не удается.

Пенальти был отражен при счете 0:0, а уже спустя пару минут за привезенный одиннадцатиметровый реабилитировался Гарай, открывший счет в матче. Затем случился автогол Альбентосы, а точку в матче поставил вышедший на замену Канселу. Кто знает, как бы развернулся матч в итоге, если бы не отраженный Алвесом пенальти, но в итоге мы имеем уверенную и заслуженную победу Летучих Мышей.

Гол тура:

Гениальный гол Хосе Антонио Рейеса, который стал победным для Эспаньола.

Сборная тура:

Интересные факты:

1- Барселона остается единственной командой чемпионата, в ворота которой не назначались пенальти.

1 — Впервые за время в Барселоне Пако Алькасер в одном матче отметился и голом, и ассистом.

21 — В текущем сезоне Сельта пропустила со стандартов 21 гол.

8 — Наставник Валенсии Воро победил в 8 матчах у руля команды, а это больше, чем три предыдущих тренера (Гари Невилл, Чезаре Пранделли и Пако Айестеран).

1 — Луис Суарес стал первым футболистом из топ-5 чемпионатов, которому удалось достичь двухзначных цифр в показателях голы (23) и результативные передачи (10).

9 — Гильермо Очоа совершил 9 сэйвов в матче против Барселоны, а это лучший показатель голкипера в сезоне.

100 — Неймар стал третьим бразильским футболистом после Ривалдо и Эваристо, которому удалось забить за Барселону 100 голов.

3 — Пако Алькасер в последних трех матчах забил три гола, а это больше, чем за предыдущие 14 поединков.

5 — Луис Суарес забил 5 голов в 5 матчах против Гранады, а все голы были забиты на выезде.

123 — Столько сэйвов совершил голкипер Гранады Гильерме Очоа в этом сезоне, а это больше любого другого голкипера из топ-5 чемпионатов.

50 — За последние 19 матчей Гранада пропустила от Барселоны 50 голов (1 победа, 1 ничья, 17 поражений).

45,6% — Диего Алвес отразил 21 из 46 пенальти в Ла Лиге в составе Валенсии.

101 — В матче против Алавеса Иско коснулся мяча 101 раз.

0 — Мадридский Реал оставил ворота в неприкосновенности впервые с 18 февраля.

8 — Даниэль Карвахаль в этом сезоне сделал 8 ассистов, а это больше, чем любой другой защитник Примеры.

50 — Реал Мадрид является первой командой Ла Лиги, которой удалось забивать на протяжении 50 матчей кряду.

1 — Реал остается единственной командой, которая не проигрывала в этом сезоне на своем поле.

3 — Спортинг не проигрывает Севильи на протяжении последних трех матчей (1 победа, 2 ничьи).

4 — Севилья не может победить в чемпионате на протяжении четырех матчей кряду, что является худшей серией при Хорхе Сампаоли.

4 — Атлетико побеждает в четырех матчах кряду, а это лучшая серия команды в этом сезоне.

2 — Впервые в одном матче Ла Лиги Фернандо Торрес смог записать на свой счет два ассиста.

4 — Реал Сосьедад не может победить на протяжении последних четырех домашних матчей — худшая серия команды с октября 2015 года.

1 — Малага победила Атлетико лишь в одном из последних 11 матчей.

5 — Хуанми в 2017 году забил больше, чем любой игрок Сосьедада.

100 — Аритц Адурис стал 11-м игроком Атлетика, которому удалось достичь отметки в 100 голов в Примере.

3 — Впервые в истории Эйбар забил во втором тайме 3 гола.

31 — Карим Бензема забивал в ворота всех 31 команд в Ла Лиге, с которыми ему доводилось играть.

1 — Полузащитник Эйбара Такаси Инуи забил первый гол в Ла Лиге в этом сезоне.

98 — Антуан Гризманн близится к отметке в 100 голов, что сделает его вторым французом после Карима Бензема, которому удалось забить столько голов в Примере.

Список бомбардиров:

Список ассистентов:

Турнирная таблица:

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