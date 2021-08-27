Луганский клуб оказался в группе C.
В Стамбуле, Турция, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.
По итогам жребия стали также известны оппоненты луганской Зари, которая попала в группу C и является единственным представителем Украины в новом еврокубковом турнире.
Так, подопечным Виктора Скрипника предстоит встретиться с Ромой (Италия), ЦСКА София (Болгария) и Буде-Глимт (Норвегия).
Вашему вниманию составы всех групп Лиги конференций сезона-2021/22:
Группа А
ЛАСК (Австрия)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Алашкерт (Армения)
ХИК Хельсинки (Финляндия)
Группа B
Гент (Бельгия)
Партизан (Сербия)
Флора (Эстония)
Анортосис (Кипр)
Группа С
Рома (Италия)
Заря Луганск (Украина)
ЦСКА София (Болгария)
Буде-Глимт (Норвегия)
Группа D
АЗ (Нидерланды)
ЧФР Клуж (Румыния)
Яблонец (Чехия)
Раннерс (Дания)
Группа E
Славия Прага (Чехия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Унион Берлин (Германия)
Маккаби Хайфа (Израиль)
Группа F
Копенгаген (Дания)
ПАОК (Греция)
Слован (Словакия)
Линкольн (Гибралтар)
Группа G
Тоттенхэм (Англия)
Ренн (Франция)
Витесс (Нидерланды)
Мура (Словения)
Группа H
Базель (Швейцария)
Карабах (Азербайджан)
Кайрат (Казахстан)
Омония (Кипр)
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