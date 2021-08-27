Лига конференций

Луганский клуб оказался в группе C.

В Стамбуле, Турция, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций-2021/22, в ходе которой 32 команды узнали своих соперников.

По итогам жребия стали также известны оппоненты луганской Зари, которая попала в группу C и является единственным представителем Украины в новом еврокубковом турнире.

Так, подопечным Виктора Скрипника предстоит встретиться с Ромой (Италия), ЦСКА София (Болгария) и Буде-Глимт (Норвегия).

Вашему вниманию составы всех групп Лиги конференций сезона-2021/22:

Группа А

ЛАСК (Австрия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Алашкерт (Армения)

ХИК Хельсинки (Финляндия)

Группа B

Гент (Бельгия)

Партизан (Сербия)

Флора (Эстония)

Анортосис (Кипр)

Группа С

Рома (Италия)

Заря Луганск (Украина)

ЦСКА София (Болгария)

Буде-Глимт (Норвегия)

Группа D

АЗ (Нидерланды)

ЧФР Клуж (Румыния)

Яблонец (Чехия)

Раннерс (Дания)

Группа E

Славия Прага (Чехия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Унион Берлин (Германия)

Маккаби Хайфа (Израиль)

Группа F

Копенгаген (Дания)

ПАОК (Греция)

Слован (Словакия)

Линкольн (Гибралтар)

Группа G

Тоттенхэм (Англия)

Ренн (Франция)

Витесс (Нидерланды)

Мура (Словения)

Группа H

Базель (Швейцария)

Карабах (Азербайджан)

Кайрат (Казахстан)

Омония (Кипр)

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