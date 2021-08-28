Лига конференций

Football.ua представляет соперников луганской Зари по групповому раунду Лиги конференций.

Заря начала текущий еврокубковый сезон в рамках Лиги Европы. Луганчане попали на венский Рапид, но не смогли пройти австрийцев, уступив на выезде со счетом 0:3, а затем проиграли на своем поле 2:3, но хотя бы дали бой.

В предыдущих сезонах этот бы результат означал, что еврокубки для Зари закончились, но с нововведением от УЕФА у подопечных Виктора Скрипника появилась возможность попробовать свои силы в Лиге конференций.

Соперники у луганчан далеко не самые простые, причем все команды по именам достойны выступления в Лиге Европы, а потому просто не будет. Заре предстоит сыграть с Ромой, софийским ЦСКА и Буде-Глимт.

Рома (Италия)

Римляне не нуждаются в особых представлениях. Рома находится на 14 месте клубного рейтинга УЕФА — это уже обо всем говорит. Заре предстоит сыграть с соперником уровня Лиги чемпионов. К тому же, тренирует "волков" не кто-нибудь, а сам Жозе Моуриньо.

У португальского специалиста уже есть некоторый опыт игры против Зари — он обыгрывал луганчан вместе с Манчестер Юнайтед. Рома пока что успела провести всего лишь один матч в Серии А и выиграла со счетом 3:1. В Лиге конференций римляне противостояли Трабзонспору и не испытали особых проблем.

Главный тренер: Жозе Моуриньо

Ключевые футболисты: Лоренцо Пеллегрини, Жордан Верету, Генрих Мхитарян

Место в рейтинге УЕФА: 14

В летнее трансферное окно команда пережила некоторые изменения. Помимо важной смены главного тренера — Паулу Фонсеки на Жозе Моуриньо, Рома лишилась Эдина Джеко, который долгий период был лидером команды. Теперь у римлян есть Тамми Абрахам, который уже успел показать свой уровень, и Эльдор Шомуродов.

По играм с Трабзонспором можно понять, что Жозе Моуриньо вовсе не собирается выставлять дублирующий состав на малозначимый кубок. Португалец голоден к победам и хочет всем доказать, что он все еще топ-тренер, а потому результат нужно давать в каждом матче и в каждом турнире.

Оптимальный состав:

Патрисиу — Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья — Верету, Кристанте — Мхитарян, Пеллегрини, Дзаньоло — Абрахам

Жозе Моуриньо затребовал для себя нового голкипера — Руи Патрисиу. Безусловно, это усиления состава, ведь это опытнейший футболист. Пока Спинаццола проходит период восстановления его бровку закрывает Винья, а вернувшийся после травмы Дзаньоло даст еще одну опцию в атаке. К тому же, Абрахам явно зол, что ему не дали показать себя в Челси, и будет делать все, чтобы проявить себя.

ЦСКА София (Болгария)

Софийский ЦСКА менее именитый соперник, но вовсе не стоит ожидать, что будет легкая прогулка. Команда довольно крепкая и сыгранная, при этом готова доставить трудности всем оппонентам.

Главный тренер: Стоичо Младенов

Ключевые футболисты: Антов, Бусатто, Джефферсон

Место в рейтинге УЕФА: 135

В рамках внутреннего первенства ЦСКА успел провести всего лишь два поединка — оба завершились победными результатами — 4:2 с ЦСКА 1948 и 1:0 с Пирином. Особенностью софийцев можно смело считать тот факт, что они практически не играл в матчах чемпионата в августе — всего лишь один матч — 22 августа. Лига дала команде возможность сосредоточиться на еврокубках.

Болгарская команда прошла три стадии квалификации. На первой ее ждала встреча с Лиепаей — судьбу двухматчевой дуэли решила серия пенальти, в которой ЦСКА оказался удачливее. Далее был Осиек — болгары победили в первом матче со счетом 4:2, а уже на выезде была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

В стадии плей-офф квалификации ЦСКА С попал на Викторию из Плзени. На выезде болгарская команда уступила со счетом 0:2 и, казалось, что на этом все, но в ответной игре подопечные Стоичо Младенова продемонстрировали характер и выиграли со счетом 3:0.

Также не стоит забывать, что в прошлом розыгрыше Лиги Европы ЦСКА София и Рома были в одной группе. Матч в Италии закончился со счетом 0:0, а на своем поле болгары добились победы со счетом 3:1.

Заря также пересекалась с софийским ЦСКА в квалификации Лиги Европы в 2019 году. Тогда луганчане сыграли вничью на выезде — 1:1 и выиграли дома — 1:0.

Оптимальный состав:

Бусатто — Турицов, Антов, Маттей, Мазику — Вион, Джефферсон, Кери — Йомов, Кайседо, Вилдсхут

Как мы уже говорили, состав у болгарской команды очень сбалансированный, а самое главное — сыгранный. Смесь молодых футболистов с опытными очень часто именно та золотая середина, которая нужна для успеха.

Буде-Глимт (Норвегия)

Норвежцы вполне могут стать "темной лошадкой" данного квартета и побороться за вторую позицию.

Главный тренер: Кьетил Кнутсен

Ключевые футболисты: Патрик Берг, Ульрик Сальтнес, Мариус Лоде

Место в рейтинге УЕФА: 251

Вовсе не стоит обращать внимание на то, что это скромная команда из Норвегии. В прошлом сезоне Буде-Глимт стал чемпионом своей страны с сумасшедшим показателем набранных очков. За тридцать игр команда набрала 81 балл, обойдя и Мольде (62 балла), и Русенборг (52).

Данная команда знает как побеждать, обладает правильным менталитетом и уж точно не испугается более именитых соперников. Заре нужно быть очень аккуратной с этим оппонентом, ведь игры обещают быть очень тяжелыми.

Буде-Глимт уже успел провести более половины матчей сезона в чемпионате Норвегии и идет на второй строчке турнирной таблицы с 31 баллом, отставая от Мольде на два очка. Это лишь еще раз говорит о том, что соперник очень серьезный, а также находится в отличном тонусе, ведь сезон в самом разгаре.

Свой путь в еврокубках норвежцы начали со стадии квалификации Лиги чемпионов, но там дважды уступили Легии, после чего попали в Лигу конференций. На пути к групповой стадии турнира Буде-Глимт прошел Валюр, Приштину и Жальгирис.

Оптимальный состав:

Гайкин — Сампстед, Мое, Лоде, Бйоркан — Ветлесен, Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Ботхейм, Мугиша

У Буде-Глимт довольно много молодых футболистов, которым тренерский штаб не стесняется давать игровую практику, но достаточно и опытных игроков. Патрик Берг, Фредрик Бйоркан и Алфонс Сампстед — активы норвежцев, которые могут быть востребованы на трансферном рынке. Им всем по 23 года и они готовы идти на повышение.