Лига конференций

Наставник луганчан поделился эмоциями перед игрой.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал предстоящий матч против ЦСКА София в групповом раунде Лиги конференций.

"Следующая игра — это новый вызов. Много нюансов играет большую роль в футболе. Мы победили ЦСКА София две недели назад и приложим все силы, чтобы вновь обыграть их. Мы уверены,3 что соперник также приехал к нам и хочет нас обыграть.

Каждая команда хочет набирать очки для страны и имиджа. В Софии мы приложили много усилий. Дома может все поменяться. Любой нюанс открывает игру и дуэли решают судьбу противостояний. Мы с уважением относимся к сопернику, но смотрим на себя".

"Игра длится больше 90 минут. Мы понимаем, что терпение — залог возможности забить. Мы играем дома и не будем лишь бы бежать. Будем смотреть на развитие игры и оценивать свои силы.

В еврокубках бескомпромиссная борьба. Две игры в неделю — травмы и повреждения. Но мы туда стремимся, в еврокубки. Приятно играть там. Мы уже добыли положительный результат, но завтрашний матч — другая история".

"С ЦСКА четвертая ига у меня во главе Зари. Всегда все меняется. У них есть пара ребят, который играли два года назад, квалифицированная команда. Играем дома и хотим порадовать тех болельщиков, которые матч посетят.

Не ищите логики в футболе. Не всегда фаворит уходит с поля победителям. В прошлой игре мы добились того, чего хотели", — сказал Скрипник.

Напомним, матч Заря — ЦСКА София состоится в четверг, 4 ноября и начнется в 19:45 по киевскому времени.