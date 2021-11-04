Лига конференций

Football.ua представляет анонс поединка 4-го тура группового этапа Лиги Конференций между Зарей и болгарским ЦСКА.

На выезде Заре удалось одержать минимальную победу над ЦСКА со счетом 1:0. Подопечные Виктора Скрипника наверняка не против повторить свой успех и в домашнем матче.

Заря – ЦСКА

Четверг, 4 ноября, 19:45. Запорожье, Славутич-Арена. Петри Вильянен (Финляндия) – главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформах MEGOGO и Volia TV.

Заря в очень сложном поединке против ЦСКА сумела добыть победу в Софии. После первого тайма того поединка ничего не наталкивало на мысль о победном исходе того противостояния. По итогу невероятной красоты гол Аллахьяра Сайядманеша принес такие важные три очка для луганской команды. Эта победа оставляет шансы для луганчан на выход из этой группы. Но теперь крайне необходимо обыграть своего оппонента снова.

Команды к этому поединку подходят с разными эмоциями. Заря на неделе прошла дальше в Кубке Украины, а также добыла разгромную победу в матче против Металлиста 1925 со счетом 6:1. Лучше остальных в том матче проявили себя Алахьяр Сайядманеш и Александр Гладкий. Нет сомнений, что оба футболиста начнут матч против ЦСКА со старта. Соперник Зари в последнем туре чемпионата Болгарии уступил Локомотиву из Пловдива со счетом 1:3, и явно не с лучшими эмоциями игроки ЦСКА прилетели в Украину. Для футболистов из Софии этот матч станет во многом определяющим на этом групповом этапе. Сейчас в их активе три очка, и они располагаются на последнем месте.

Ориентировочные составы команд

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Хомченовский – Цвек – Булеца, Громов, Сайядманеш – Гладкий

ЦСКА: Бузатто – Турицов, Матей, Лам, Мазику – Юга, Мухар – Емов, Кери, Бе – Кайседо

Форма команд за последние 10 матчей

История противостояний

Комментарии перед игрой

Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов:

"Мы хотим показать хорошую игру для зрителей и сами хотим быть довольны результатом. У нас есть усталость после прошлого матча, но есть и силы для следующего поединка. Мы настроены на максимально позитивный для нас результат.

Первые 45 минут в Софии были очень тяжелыми. Наша цель — не затягивать игру, а продемонстрировать успешный финальный результат. Мы нацелены на победу.

Задача в каждом матче — выиграть и получить удовольствие от игры. Неважно, где мы играем. В Болгарии или в другой стране мы всегда нацелены на победу".

Защитник Зари Максим Имереков:

"Думаю, нас ожидает очень тяжелый матч. Соперник приехал за реваншем, но мы настраиваемся на положительный результат. Каждый из ребят, кто выйдет на поле выложится на все сто, чтобы добыть победу.

ЦСКА София — организованный коллектив, мы должны выйти и также командными действиями доказать, что мы лучше.

Понимаем, что завтра будет силовой футбол, а не техничный. Мы не можем готовиться к борьбе, это — один из элементов футбола. Будем играть в свою игру".

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Следующая игра — это новый вызов. Много нюансов играет большую роль в футболе. Мы победили ЦСКА София две недели назад и приложим все силы, чтобы вновь обыграть их. Мы уверены,3 что соперник также приехал к нам и хочет нас обыграть.

Каждая команда хочет набирать очки для страны и имиджа. В Софии мы приложили много усилий. Дома может все поменяться. Любой нюанс открывает игру и дуэли решают судьбу противостояний. Мы с уважением относимся к сопернику, но смотрим на себя".

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua