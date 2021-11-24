Лига конференций

Коллектив Виктора Скрипника проведет решающий матч в группе Лиги конференций.

Луганская Заря улучшила свое положение в группе C Лиги конференций УЕФА, однако ее дальнейшее участие в данном турнире, с большой долей вероятности, будет напрямую зависеть от исхода гостевого поединка против римской Ромы, которой "мужики" уступили на своем поле со счетом 0:3.

Наставник украинского коллектива, Виктор Скрипник, в список вызванных на предстоящую игру футболистов полузащитника Егора Назарину, а также нападающего Владислава Кабаева, однако оставил вне заявки форварда Максима Лунева, после чего вместе с делегацией в составе 20 футболистов отправился в столицу Италии.

Заявка луганской Зари имеет следующий вид:

Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура;

Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максимов Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын;

Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарина, Кристиан;

Нападающие: Захеди Шахаб, Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Овусу Фримпонг, Алахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.

Матч Рома — Заря состоится 25 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.