Коллектив Виктора Скрипника проведет решающий матч в группе Лиги конференций.
Владислав Кабаев, фото ФК Заря Луганск
24 ноября 2021, 12:32
Луганская Заря улучшила свое положение в группе C Лиги конференций УЕФА, однако ее дальнейшее участие в данном турнире, с большой долей вероятности, будет напрямую зависеть от исхода гостевого поединка против римской Ромы, которой "мужики" уступили на своем поле со счетом 0:3.
Наставник украинского коллектива, Виктор Скрипник, в список вызванных на предстоящую игру футболистов полузащитника Егора Назарину, а также нападающего Владислава Кабаева, однако оставил вне заявки форварда Максима Лунева, после чего вместе с делегацией в составе 20 футболистов отправился в столицу Италии.
Заявка луганской Зари имеет следующий вид:
Вратари: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура;
Защитники: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максимов Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын;
Полузащитники: Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарина, Кристиан;
Нападающие: Захеди Шахаб, Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Овусу Фримпонг, Алахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.
Матч Рома — Заря состоится 25 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.