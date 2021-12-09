Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором сыграют луганская Заря и норвежский Буде-Глимт.

Луганская Заря завершит еврокубковый сезон домашним поединком против норвежского Буде-Глимт.

Виктор Скрипник, на фоне победы над петровским Ингульцом (1:0), предпочел увидеть с первых минут Хомченовского и Назарину в центральной линии, а Аллахьяр Сайядманеш дополнит Громова и Гладкого в атаке.

Кьетиль Кнутсен, по сравнению с домашним поединком первого тура (3:1), решил выпустить на левый фланг обороны Мортена Конрадсена.

Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина — Громов, Гладкий, Сайядманеш.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Шахаб, Кабаев, Булеца, Фримпонг, Фагундес, Снурницын, Алефиренко.



Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде, Конрадсен — Брустад-Фет, Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино.

Запасные: Смитс, Хейбротен, Ветлесен, Моберг, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугиша.



Матч Заря — Буде-Глимт начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.