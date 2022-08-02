Луганчани представлять Україну у цьому змаганні.
ФОТО ФК ЗОРЯ
02 серпня 2022, 15:24
У вівторок, другого серпня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф Ліги конференцій.
Україну у цьому змаганні представляє луганська Зоря. Щоб вийти у плей-оф, команда Патріка ван Леувена повинна пройти спочатку Університатю з Румунії.
За результатами жеребкування потенційним соперником команди з Луганська стане переможець пари Лугано — Хапоель Беер-Шева.
Нагадаємо, що команди проведуть дві гри – вдома та на виїзді. Перший матч раунду плей-оф відбудеться 18 серпня, а другий матч — 25 серпня.
Зоря зустрінеться з Університатю вже у четвер, 4 серпня о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.