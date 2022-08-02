Ліга конференцій

Луганчани представлять Україну у цьому змаганні.

У вівторок, другого серпня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф Ліги конференцій.

Україну у цьому змаганні представляє луганська Зоря. Щоб вийти у плей-оф, команда Патріка ван Леувена повинна пройти спочатку Університатю з Румунії.

За результатами жеребкування потенційним соперником команди з Луганська стане переможець пари Лугано — Хапоель Беер-Шева.

Нагадаємо, що команди проведуть дві гри – вдома та на виїзді. Перший матч раунду плей-оф відбудеться 18 серпня, а другий матч — 25 серпня.

Зоря зустрінеться з Університатю вже у четвер, 4 серпня о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція гри.