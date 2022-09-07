Ліга конференцій

Фахівець висловився щодо матчу з АЗ.

Помічник головного тренера Дніпра-1 Валерій Городов прокоментував майбутню гру у Лізі конференцій проти АЗ.

"Ми знаємо, що команда АЗ має великий досвід таких матчів. Ми знаємо, що вони практично кожного року грають у єврокубках. Ми знаємо, що вони люблять позиційні атаки і тримати м’яч, мають гарний атакуючий потенціал. Завтра для нас буде важка гра, тому що наша команда тільки формується і не має такого досвіду. Ми поважаємо команду АЗ, але не боїмося.

Чи готовий грати Балулі? На рахунок Балулі нічого не можу сказати, а команда витримує такий графік. Сподіваюся, що завтра ми це побачимо. У нас теж є настрій, теж треба перемагати і набирати очки. Тому я не сумніваюся, що завтра буде цікава гра.

Проведені матчі у чемпіонаті Нідерландів є перевагою для АЗ, але ми думаємо інакше. Команда наша живе у Кошице. Тут все дуже гарно. Тут проблем немає. Чи впливає війна на гравців? Все впливає. Це дуже тяжко. Ми не дома, хтось без родини. Це дуже тяжко", — сказав тренер.

Матч Дніпро-1 — АЗ буде проведений у четвер, 8 вересня. Початок гри о 22:00 за київським часом. На Football.ua запланована текстова онлайн-трансляція гри.