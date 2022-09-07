Ліга конференцій

Наставник нідерландського клубу поспілкувався зі ЗМІ.

Головний тренер АЗ Алкмар Паскаль Янсен прокоментував майбутню гру проти Дніпра-1 у Лізі конференцій.

"Усі повинні розуміти, що СК Дніпро-1 грає в Україні, але проти нас вимушений буде грати в Словаччині. Ми доклали максимум зусиль щоб підготуватися матчу, і зробили для цього усе, що було в нашій змозі. Так, ми маємо цей факт, що грали більше за СК Дніпро-1, але якщо говоримо про найближчу гру, то тут ніякого впливу цього не буде. Хто буде краще готовий, той і переможе.

Ванхеундзен і Базур можуть грати? Вони не прибули туристами. Якщо ми беремо футболістів, то вони можуть вийти на поле. Чи вийдуть вони зі старту? Скоріше ні, один взагалі тільки починає тренуватися в загальній групі, а інший провів тільки 20 хвилин у минулому матчі. Їм ще потрібен час, щоб набрати форму.

Заміни та відпочинок гравців це не пріоритет, адже для нас головне перемагати. Наша команда голодна до перемог, гравці знаходяться у дуже в хорошій формі, тому ми можемо дати комусь перепочинок, але тільки у тому разі, якщо гра буде складатися на нашу користь", — сказав Янсен.

Матч Дніпро-1 — АЗ буде проведений у четвер, 8 вересня. Початок гри о 22:00 за київським часом. На Football.ua запланована текстова онлайн-трансляція гри.