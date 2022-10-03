Український клуб продовжує виступи у третьому за значимістю єврокубковому турнірі.
Фото: ФК-Дніпро-1
03 жовтня 2022, 12:35
У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 протистоятиме Вадуцу.
Українська команда має гарну можливість набрати три пункти і закріпитися на другому рядку у своїй групі.
Загалом Дніпро-1 непогано стартував у сезоні: друге місце в УПЛ, відстаючи від лідера Шахтаря на один пункт (у дніпрян є одна гра в запасі).
Колектив Олександра Кучера має перемагати, хоч і вимагати подібного за нинішніх умов, напевно, не можна від жодної української команди в єврокубках.
Онлайн-трансляція:
За версією букмекерів, Дніпро-1 – фаворит зустрічі: перемога української команди оцінюється коефіцієнтом 1.81, а перемога Вадуца – 4.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.
Матч Дніпро-1 – Вадуц відбудеться 6 жовтня о 19:45 за київським часом.