Ліга конференцій

Український клуб продовжує виступи у третьому за значимістю єврокубковому турнірі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 протистоятиме Вадуцу.

Українська команда має гарну можливість набрати три пункти і закріпитися на другому рядку у своїй групі.

Загалом Дніпро-1 непогано стартував у сезоні: друге місце в УПЛ, відстаючи від лідера Шахтаря на один пункт (у дніпрян є одна гра в запасі).

Колектив Олександра Кучера має перемагати, хоч і вимагати подібного за нинішніх умов, напевно, не можна від жодної української команди в єврокубках.

Онлайн-трансляція:

За версією букмекерів, Дніпро-1 – фаворит зустрічі: перемога української команди оцінюється коефіцієнтом 1.81, а перемога Вадуца – 4.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.

Матч Дніпро-1 – Вадуц відбудеться 6 жовтня о 19:45 за київським часом.