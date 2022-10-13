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    13 жовтня 2022, 07:20

    Вадуц — Дніпро-1. Напередодні

    Можливо, головний матч європейського сезону для дніпрян.

    Чи будуть гравці Дніпра-1 такими щасливими сьогодні близько опівночі? / ФК Дніпро-1
    Чи будуть гравці Дніпра-1 такими щасливими сьогодні близько опівночі? / ФК Дніпро-1 13 жовтня 2022, 07:20

    Єврокубкові пригоди Дніпра-1 продовжуються. Після двох провальних матчів з АЕКом та поразки від АЗ команда Кучера порадувала вболівальників виїзною перемогою над Аполлоном. Це сильно збільшило шанси на вихід із групи, але домашня нічия з Вадуцем сплутала всі карти. Що ж, тим цікавішою та важливішою буде сьогоднішня гра.

    Форма команд

    Дніпро-1 переживає просто казковий старт сезону. Дніпряни грають настільки впевнено, розкуто і результативно, що Вересу можна пишатися поразкою “лише” 0:2. Інші суперники програли у три м’ячi – включаючи зовсім не слабку Зорю та київське Динамо!

    Якщо вникати у результати глибше, то, звичайно, на сонці можна побачити плями (Зоря в останньому турі точно могла відкривати рахунок), але, як мінімум, в топ-рівні цього Дніпра-1 на рівні УПЛ немає сумнівів. Команда Кучера досі жодного разу не пропустила, у п'яти іграх забила 14 м'ячів, а Артем Довбик справляє враження найкращого форварда ліги прямо зараз. До “базових” умінь вести боротьбу, знаходити простір, тікати від захисників додаються нові та нові якості: наприклад, минулого туру Артем забив класний гол зі штрафного.

    Вадуц... По-перше, нагадаю, що суперник Дніпра-1 у принципі виборює виживання у другому швейцарському дивізіоні. Звичайно, дуже багато сил забрали єврокубки (сьогоднішній матч – 10-й єврокубковий для ліхтенштейців цього сезону), але одне це товсто натякає, що невдачі з такими суперниками точно не можна списати на рівень чемпіонату. Вища ліга Швейцарії поступається 13 європейським лігам – отже, можна сказати, що другий дивізіон Швейцарії навряд чи можна ставити в умовному рейтингу євроліг на місце вище п'ятдесяте.

    На вихідних Вадуц зміг видобути виїзну нічию з Шаффгаузеном – і це для них безперечний плюс. Але першої перемоги в чемпіонаті все немає та немає – адже пішло вже друге коло. У “княжого клубу” 5 очок у 10 матчах, і якраз в останньому турі їхній відрив від зони вильоту стерся майже до нуля. Знаменитий Ксамакс, який у найкращі часи й сам боляче бив наших, свою першу перемогу здобув – і тепер має вже чотири очки.

    Решта втекла вже дуже далеко: від найближчої команди Вадуц відстає на 8 пунктів. Чи не обернеться найкращий єврокубковий сезон в історії клубу (а перемоги над Рапідом та Коньяспором дають привід вже стверджувати це однозначно) головним провалом у чемпіонаті за 20 років? У третій лізі ліхтенштейнці не грали від початку нульових.

    Тактика – цариця полів

    І з цією командою зіграв унічию вдома безумовний лідер УПЛ... Втім, забули. Нічого страшного не сталося: Дніпро-1 закінчив перше коло групового етапу на другому місці. Боротьбу за перше місце з АЗ ця нічия, мабуть, завершила – проте “сирні фермери” й так були очевидними фаворитами. Домашньої перемоги над Аполлоном та непрограшу у Вадуці має вистачити для виходу з групи.

    Інша річ, що найвірніший спосіб програти – це грати на нічию. Вадуц, на відміну від Дніпра-1, справді грає вдома. У найважливішому матчі в історії його яро підтримуватимуть усі, хто прийде на стадіон – і хоча навряд чи можна очікувати шалений психологічний пресинг від місцевих мільйонерів, можливо, навіть представників княжої родини, самі гравці (здебільшого дуже пересічні, деякі ніколи не грали в вищій лізі) готові зробити все, щоб вийти в євровесну. На початку сезону вони, мабуть, й самі про це не мріяли.

    Стартовий склад Дніпра-1 упродовж групового етапу ЛК не змінюється абсолютно. Якщо у чемпіонаті сюрпризи досить часті (всього 6 футболістів вийшли у “старті” на всі п'ять турів), то в єврокубку Кучер вірний схемі 4-3-3 з активними підключеннями Рубчинського в атаку. І саме зараз, на екваторі, постає питання: а може, все-таки варто щось змінити?

    Провал у першому матчі був на дуже багато відсотків пов'язаний із діркою в опорній зоні. Два пропущені – це одна історія (на 50% пов'язана зі стандартами), але також Дніпро-1 чимало рятував Макс Валеф. А все тому, що в зоні перед карним майданчиком паси Вадуца розрізали оборону суперника, як ніж масло. Можливо, в центрі поля одного Бабенка замало? Рубчинський і тим більше Піхальонок часто йдуть вперед, залишаючи одного опорника напризволяще.

    Кадри вирішують все

    Говорити про цю тему складно багато в чому тому, що Рубчинський занадто гарний в атаці, щоб його сідати на банку. Він одне з відкриттів чемпіонату, та й з Вадуцем зробив перший гол... Загалом вибір складний, і тренерському штабу Дніпра-1 є над чим подумати. Цілком ймовірно, що й у домашній грі з Вадуцем вихід двох опорників привів би не до перемоги, а до нудних 0:0 (або взагалі 0:1, з тим самим голом після кутового).

    У Вадуца відбув дискваліфікацію головний воротар Бюхель. Це з відривом найвідоміший футболіст команди: він грає в основі та збірної Ліхтенштейну. Запасний кіпер “княжого клубу” Гіон Шанд зіграв проти Дніпра-1 так, що йому точно нема чого пред'явити (тільки хвалити), але навіть з урахуванням цього тренер навряд чи ризикне залишити Бюхеля в запасі. Шанде в четвер зіграв перший матч на високому рівні, тоді як перший номер команди має практично унікальний для нижчих ліг досвід.

    Вадуц за останні 25 років всього разу не виграв Кубок Ліхтенштейну – але саме того разу він програв клубу Бюхеля. Бенжамін виграв у Вадуца серію пенальті у фіналі, зіграв за Ешен-Маурен пару матчів у єврокубках – а потім, через роки виступів в Англії (він грав за кілька клубів нижчих ліг і навіть був у Борнмуті!), перейшов у Вадуц. Таким чином, Бенжамін виступає в єврокубках вже за другу команду – і це не рахуючи досвіду у збірній. У светрі збірної Бюхель грав проти таких збірних, як Німеччина та Італія – з очевидним результатом, але сам досвід гри проти домінуючого суперника в нього величезний.

    Помітно, що цей голкіпер класно грає на виходах

    При всьому цьому Бюхель навіть у збірній Ліхтенштейну до 29 років був запасним. Тільки коли Петер Єле, рекордсмен збірної за кількістю матчів, повісив перчатки на цвях, Бенжамін почав грати в основі. До речі, саме тоді він перейшов у Вадуц: клуб замінив одного ліхтенштейнського кіпера на іншого. Нічого особливого сьогоднішній суперник собою не являє, і якщо вже досягти нормального результату не вийшло вдома, впевнений лідер УПЛ зобов'язаний досягати його на виїзді.

    Слова, слова, слова

    Олександр Кучер:

    Ми розуміємо, що «Вадуц» – добра, агресивна команда, яка грає за рахунок стандартів та контратак. Треба буде уважніше зіграти проти них у цих компонентах. Звичайно, треба і реалізовувати власні моменти.

    В нас багато переїздів, перельоти. У такій ситуації ще важливішим стає відновлення. Гравці мають проходити усі процедури, масажі, стежити за режимом сну. Будемо готуватися далі.

    Орієнтовні склади

    Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Рубчинський, Піхальонок – Гуцуляк, Хамаче – Довбик

    Вадуц: Бюхель – Гассер, Ізік, Трабер – Ульріх, Фоссо, Гаїч, Фер – Чічек – Сасере, Зуттер

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

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