Ліга конференцій

Команди зійдуться на груповій стадії Ліги конференцій.

У рамках четвертого туру групового раунду Ліги конференцій Дніпро-1 у гостях намагатиметься перемогти Вадуц.

Головним рефері цього поєдинку назначений румун Маріан Барбу.

Він тільки один раз працював на матчі українських клубів. Було це у 2021 році, коли донецький Шахтар у гостях переграв Генк — 1:2.

Допомагати Барбу будуть співвітчизники Крістіан Орбулет та Імре Бучі. Четвертий рефері - Лучан Рушанду.

Нагадаємо, що перший матч між Дніпром-1 та Вадуцом завершився із рахунком 2:2. Матч-відповідь пройде 13 жовтня та розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція матчу.