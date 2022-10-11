Команди зійдуться на груповій стадії Ліги конференцій.
Маріан Барбу, Getty Images
11 жовтня 2022, 23:26
У рамках четвертого туру групового раунду Ліги конференцій Дніпро-1 у гостях намагатиметься перемогти Вадуц.
Головним рефері цього поєдинку назначений румун Маріан Барбу.
Він тільки один раз працював на матчі українських клубів. Було це у 2021 році, коли донецький Шахтар у гостях переграв Генк — 1:2.
Допомагати Барбу будуть співвітчизники Крістіан Орбулет та Імре Бучі. Четвертий рефері - Лучан Рушанду.
Нагадаємо, що перший матч між Дніпром-1 та Вадуцом завершився із рахунком 2:2. Матч-відповідь пройде 13 жовтня та розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде текстова онлайн-трансляція матчу.