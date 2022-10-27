Ліга конференцій

Football.ua пропонує вам дізнатися, на що може розраховувати дніпровський колектив у заключних матчі групи.

У своїх дебютних єврокубкових протистояннях дніпровський дніпро-1 не зміг подужати кіпрський АЕК Ларнака, тож замість групового етапу Ліги Європи УЄФа мав знизити градус боротьби до третього за рангом клубного турніру Старого Світу — Ліги конференцій.

Після стартової поразки в квартеті E від нідерландського АЗ Алкмар (0:1) очікування від подальших виступів команди Олександра Кучера були доволі стриманими, проте в наступних трьох зустрічах СК не програвав більше жодного разу, тож станом на тепер має в своєму активі сім очок, що дозволяє помріяти навіть про більше, аніж просто про плей-оф цього турніру.

П’ятий тур буди мати дуже важливе значення для оформлення остаточної позиції дніпрян у групі, бо вони проведуть умовно домашній матч у Кошице проти чинних чемпіонів Кіпру — Аполлона, тоді як той самий АЗ буде гради в гостях в аутсайдерів нашого квартету — ліхтенштейнського Вадуца.

І хоча ми же побачили, наскільки незручним буває клуб із цієї відносно малої крани, перевага представника Еревдивізі перед стартом зустрічі видається непохитною. Звідси можливі одразу кілька сценарії для Дніпра-1.

Найбільш оптимістичний — перемога в групі

Для цього команді Олександра Кучера потрібно буде прикласти чимало зусиль, проте її поточна позиція дозволяє тримати подумки виключно результати власних матчі. До АЗ залишається не так уже й багато очок відставання — усього два, що робить заключний матч у Нідерландах абсолютно важливим для представників України.

Звичайно, це твердження матиме бодай-якийсь сенс лише в тому випадку, якщо Дніпро-1 виграє в Аполлона, бо розраховувати на потужність Вадуца то є справа, певна річ, шляхетна, однак маюча об’єктивні підстави залишитись нездійсненними бажаннями.

Вочевидь, після потенційного успіху в найближчій грі, дніпрянам доведеться тиждень ретельно готуватись до того, аби в підсумку повторити те саме й на полі АЗ, який зі зрозумілих причин не захоче так просто віддавати три очки команді, яку він уже перегравав у поточному розіграші.

Середньозважений — друга сходинка

Опинитись у підсумку позаду лідера для кожного спортсмена є доволі неприємним психологічним моментом, а за оновленим регламентом єврокубків це ще й означає те, що така команда буде змушена грати посеред лютого матчі урізаної 1/16 фіналу проти команд, що спустяться з третіх місць квартетів Ліги Європи. Така перспектива, за умов того, що доля другої частини чемпіонату України ще досі перебуває в підвішеному стані, Дніпр-1 було б за краще уникнути подібного розвитку подій, зайнявши більш високу сходинку. Проте й за друге місце доведеться добряче поборотись.

Перемога над кіпрським Аполлоном у першому колі (3:1) була для СК дуже важливою, бо відкриває додаткові можливості для підсумкового результату матчу-відповіді між цими командами, які б улаштували дніпрян.

Говорити зайвий раз щодо потенційної поразки ми не дуже-то й хочемо, проте навіть цей сценарій не можна відкидати в бік, і саме тоді Дніпру-1 можна буде дозволити собі невдачу з мінімальною різницею за рахунком, а ще краще в такому випадку — із мінімальним рахунком узагалі.

Будь-який інший підсумок — нічия або перемога — автоматично гарантуватиме команді Кучера місце в плей-оф, проте яким саме воно буде залежатиме в цей день не від них, а від успішності виїзду Аполлона до Вадуца. Після цього можна буде будувати плани й щодо заключного туру.

Найменш бажаний — виліт із єврокубків

Ніколи не варто недооцінювати суперників за турніром, який пихаті команди зтоп-5 ліг європейського футболу радше посунуть на третій план, аби не заважали вирішувати питання на внутрішній арені. Аполлон та Вадуц у поточному сезоні зірок із неба не хапають, тож мають плани боротись проти СК до останнього до чого футболісти Кучера мають бути готовими насамперед.

Поразка в два м’ячі або більше від Аполлона та невдача в останньому турі на полі АЗ може теоретично посунути дніпрян на третю сходинку, тоді як останніми команда з України вже навряд чи стане. Однак також варто зважати на те, чи зможе кіпрський колектив перемогти в двох заключних зустрічах, хисту до чого своєю грою в попередніх матчах не виказував.

Визначальна гра між дніпровським Дніпром-1 та кіпрським Аполлоном відбудеться 27 жовтня, о 22:00.