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    23 лютого 2023, 08:20

    Дніпро-1 — АЕК. Напередодні

    Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу Ліги конференцій, який пройде 23 лютого і розпочнеться о 19:45.

    Гравці Кучера грають жорстко навіть на тренуванні / ФК ДНІПРО-1
    Гравці Кучера грають жорстко навіть на тренуванні / ФК ДНІПРО-1 23 лютого 2023, 08:20

    Українські клуби стартували в єврокубках влітку, продовжили восени, зараз грають узимку – а матчі з АЕКом із Ларнаки все не закінчуються та не закінчуються. При цьому, на жаль, без особливих успіхів для наших: чотири поразки та одна нічия. Що ж, Дніпро-1, принаймні, зберігає шанси на те, щоб не випустити кіпріотів у європейську весну.

    ДНІПРО-1 — АЕК (ЛАРНАКА)
    ЧЕТВЕР, 23 ЛЮТОГО, 19:45. КОШИЦІ, СЛОВАЧЧИНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІС ТРЕЙМАНІС (ЛАТВІЯ)

    Справи наших

    Тези “український чемпіонат зараз не сильніший за кіпрський”, “в Україну ніхто зараз не хоче їхати”, “з людей, що залишилися, в Україні всім не до футболу”, які виглядають підпірками наративу “Дніпро-1 і не повинен вибивати АЕК”, вже набридли.

    Насамперед тому, що всі ми бачимо іншу українську команду, якій всі катаклізми не заважають, м'яко кажучи, гідно грати з набагато сильнішими суперниками. Дніпро-1, як і Шахтар, входить у вузьке коло грандів 40-мільйонної (окей, прямо зараз трохи менше) країни, де футбол завжди був спортом номер один і в якій величезна кількість футбольниз шкіл. Це вже дає команді Кучера перевагу такого масштабу, щоб у матчі з будь-яким кіпрським клубом вважатися фаворитом. Ну і так, до речі: історія про те, що АЕКу знадобився Громов, який вже не був потрібен Дніпру-1, теж показує, що надто боятися цього суперника не варто.

    Дніпро-1 росте, розвивається та потроху формує нову силу в українському футболі. Його проблема лише в тому, що влітку він пережив спонтанний перезапуск і зараз змушений займатися будівництвом на ходу. Наприклад, взимку команду поповнили латиноамериканці Матарітта, Пеглоу, Хайнер та українець Євген Пасіч – а в єврокубках за січневе трансферне вікно можна дозаявляти лише трьох гравців.

    Вибрали обійтися без мого майже однофамільця, й на момент складання заявки це виглядало справді найлогічним рішенням. Але Пеглоу довелося міняти у перерві – бразилець не увійшов до гри. Матарітта поки травмований, і взагалі не дуже зрозуміло, навіщо його брали, якщо на лівий фланг у команди є Амаш та Пеглоу – і навіть на нерідному для костариканца правий фланг є Гуцуляк та Хайнер. Може, й не вистачатиме Пасича, хто знає.

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    Приємно, що в українському футболі формується та міцнішає новий гранд, але Дніпро-1 проходить через типові труднощі дорослішання. Кучеру доводиться перебудовувати команду на ходу, і причини цього, безумовно, приємні – Дніпро-1 єдина команда країни, яка може посилюватися без жодних “але” – але це не скасовує факту, що за таких умов тренеру працювати теж складно.

    Втім, зараз нікому не легко.

    У тилу суперника

    Протистояння минулими вихідними легко могло втратити вивіску “гра лідерів двох чемпіонатів” – і зберегло її тільки через нічию АПОЕЛу з Доксою. Справа в тому, що АЕК програв у виїзному матчі АЕЛу, вже до 35-ї хвилини програючи у два м'ячі. Можемо порадіти за центрального захисника Динамо Крістіана Біловара , який зараз у Лімассолі в оренді та допоміг впоратися з більшою частиною атак “жовто-зелених” – гості з Ларнаки забили лише один гол, і той із пенальті.

    По-перше, констатуємо, що АЕК на спаді. В останніх двох турах команда Ольтри втратила п'ять очок – стільки ж, скільки у попередніх вісімнадцяти. Можливо, “жовто-зелених” підкосило саме повернення другого турніру, в якому потрібно грати з повною віддачею – але нас це, чесно кажучи, хвилювати не повинно. Просто констатуємо: суперник ще й на спаді, він не має відношення до тієї команди, яка штампувала перемоги у грудні-січні.

    Найважливіше і трохи педантичне питання щодо АЕКу стосується тактики. Матч у Лімасолі став третім поспіль у чемпіонаті, який клуб зіграв за схемою 4-4-2 – і, повторюся, другим поспіль не виграним. З Дніпром-1 клуб зіграв 4-2-3-1, з одним Рафою Лопесом попереду – і, як ви знаєте, виграв.

    Причини таких перестановок, як не дивно, не в тактиці. Взимку в АЕК під'їхав Неманья Ніколіч – віковий, але без будь-яких знижок видатний угорський форвард. За клубну кар'єру він забив 334 голи, видаючи такі перфоманси, як, наприклад, 28 голів за сезон у Польщі (найкращий бомбардир з відривом у 12 м'ячів від другого місця), 24 – за сезон у MLS (і теж золота бутса, з перемогою над Джовінко, Вільєю та купою інших зірок), п'ять сезонів з 15+ голами у рідному угорському чемпіонаті... У передостанньому турі Неманья отримав травму – і повернувся якраз проти Дніпра-1, але вийшов лише на заміну.

    А ось у вихідні Ніколіч уже грав у парі з Лопесом – і команда програла. Так само, як і в попередньому турі, коли він забив, але команда зіграла лише внічию з аутсайдером. Ольтра намагається вбудувати зірку (а за мірками Кіпру та АЕКа Неманья безумовна зірка), але скільки було таких команд, які шукали добра від добра і ставали лише слабшими? Челсі з Лукаку – найочевидніший приклад із недавніх.

    Свого часу Ніколіч у будь-якому разі отримає – зрештою, Дніпру-1 забили саме після його виходу на заміну. Але я б більше боявся звичнішої тактики АЕКу – тобто тієї, за якою він виграв в українських клубів чотири матчі з п'яти. Схема з двома форвардами може стати для Кучера та його команди несподіваним подарунком.

    Слова, слова, слова

    Олександр Кучер, головний тренер Дніпро-1:

    – Головне – це, мабуть, наше бажання. Звичайно, що це бажання повинно перетворюватися на наші забити м’ячі. Якщо ми не будемо забивати, то нам немає, що далі робити. Так, звісно, хлопці повинні вийти і бути агресивними, налаштованими, грати великим бажанням і від цього отримувати задоволення. І щоб від цього вболівальники теж отримували радість. Звичайно, що зміни у складі будуть, але вже на це подивимося завтра.

    Хосе Луїс Ольтра, головний тренер АЕКу :

    – Я вже визначився із 11-ма гравцями, які завтра вийдуть на поле з перших хвилин, але, звісно, я їм вам не сажу. Тим більше, що у нас сьогодні ще тренування і може статися все що завгодно. Крім того нам можуть не допомогти ще два гравці, які застудилися. Побачимо все завтра. Я вимагаю від гравців максимально викладатися на полі. Стосовно шансів, то так, ми перемогли у першій грі, але я не вважаю, що у нас є якась перевага, бо це буде нова гра і новий день. Вважаю, що шанси на прохід 50 на 50. Звісно, що через війну ми граємо в Кошицях, а не в Дніпрі, де у суперника була б зовсім інша підтримка, проте на стадіон все одно прийдуть фанати, які будуть вболівати за дніпрян.  Хочу подякувати нашим 800 вболівальникам, які прилетіли сюди в Кошице і прийдуть на стадіон. Я їм неймовірно вдячний, як і тим вболівальникам, котрі будуть спостерігати за матчем з Кіпру. Сподіваюся, що завтра у нас все вийде.

    Орієнтовні склади

    Дніпро-1Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу — Довбик

    АЕК (Ларнака)Піріч – Росалес, Томович, Мілішевич, Гарсія – Фараж, Ледеж, Понс, Яколіш – Ніколіч, Лопес

    Прогноз

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Олександр Кучер

    Команди

    АЕК Ларнака Дніпро-1

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