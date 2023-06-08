Ліга конференцій

Чеський футболіст "молотобійців" поділився своїми емоціями після гри з Фіорентіною.

Захисник Вест Гема Владімір Цоуфал прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги конференцій проти Фіорентини (2:1).

"Ух ти! Я сповнений емоцій. Відсвяткувати перемогу на цьому стадіоні, де я виграв багато ігор та трофеїв — це особлива подія.

Це європейський трофей. Для мене дуже багато важить підняти його на цьому стадіоні. Щодо вболівальників, то я бачив, наскільки відданими вони були, коли за два дні до гри вони поїхали до Праги, навіть не маючи квитків. Тож це для них, і ми зараз робимо історію.

Фіорентина — Вест Гем 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Ми забили дуже пізно, так що це ще краще, тому що суперник не мав достатньо часу, щоб відреагувати на цей гол.

Я думаю, що всі вболівальники Вест Гема і кожен член персоналу, всі люди в клубі заслуговують на цей прекрасний трофей. У нас чудова команда, і виграти цей трофей, підняти його над головою було абсолютно грандіозно. Досі не можу повірити, що ми виграли цей трофей. Це неймовірно", — наводить слова Цоуфала прес-служба клубу.

Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.