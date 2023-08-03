Ліга конференцій

Український фахівець поділився своїми думками перед грою проти Ворскли.

Головний тренер грузинської Діли Андрій Демченко прокоментував майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Ворскли.

"Після першого матчу з Ворсклою ми багато що проаналізували, детально розібрали всі помилки минулих матчів і постараємося все це врахувати у грі-відповідді.

Перший матч показав нам багато нюансів від Ворскли, на які ми не очікували, але зараз можу сказати, що ми добре вивчили суперника. Якщо ми хочемо домінувати на полі, потрібно вміти контролювати м'яч.

Наші вболівальники завжди надають великої сили, і у нас вистачить сил, щоб виграти з ними цей бій на своєму полі", – цитує Демченка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Ділою та Ворсклою відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Ворскли.