Ліга конференцій

Наставник полтавського клубу поділився своїми думками перед грою з Ділою.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грузинської Діли.

"Ми акцентували увагу на тих помилках, які ми робили та тих гарних заходах, які ми робили, щоб виграти. Але це тільки перша гра пройшла, зараз буде другий тайм, можна сказати.

Кожна команда знає один одного, від цього і будемо відштовхуватися. Ми знаємо, що нам потрібно робити, аби пройти далі. Напевно, наш суперник також знає, що йому робити.

Травмованих, слава Богу, немає. Андрій Бацула доєднався до нас і тренується без обмежень, тож це одна з одиниць, яка може нам допомогти. А так — усе гаразд, усі готові.

Кожна гра — це нова гра. Ми ще не визначилися з хлопцями, які будуть завтра грати, але насамперед мені потрібні ті очі, які я хочу бачити. Це найголовніше. Бо як би ти не зіграв першу гру, в другій все починається спочатку. Ти маєш додавати, напружувати, терпіти. Для цього потрібні не тільки досвідчені хлопці, а й молоді, які мають енергію, щоб ці завдання виконувати.

Ви кажете, що ми звикли грати з вболівальниками… Свого часу так, але пандемія, і зараз та ситуація, яка є в Україні… Ми сумуємо за нашими глядачами і нам було дуже приємно, що в Польщі ми слухали наших вболівальників", — сказав Скрипник на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь між Ділою та Ворсклою пройде сьогодні, 3 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Ворскли.