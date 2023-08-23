Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю до першого матчу фінального раунду відбору в груповий етап ЛК-2023/24, який пройде 23 серпня і розпочнеться о 19:30.

У рамках першого матчу фінального раунду кваліфікації в груповий етап Ліги конференцій Спартак із Трнави зустрінеться з Дніпром-1 у Словаччині.

СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ, 19:30. СТАДІОН АНТОНА МАЛАТИНСЬКОГО, ТРНАВА (СЛОВАЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЮДЖИН ХАДЖА (АЛБАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: УНІАН (ТБ) та FOOTBALLHUB (YouTube)

Останній шанс Дніпра-1 здійснити єврокубкову мрію цього сезону. На шляху залишився лише один Спартак Трнава, який є представником чемпіонату Словаччини. Навряд чи більшість українських уболівальників взагалі хоч щось знає про словацький чемпіонат, але що ми достеменно та добре знаємо і вже переконалися в цьому неодноразово – у нинішніх реаліях простих суперників для українських клубів на європейській арені немає, який чемпіонат вони не представляли б.

Дніпро-1 — наочний приклад, адже наш віцечемпіон пройшов цього літа вже досить довгий єврокубковий шлях. На жаль, шлях був регресивного характеру – від відбору до групового етапу Ліги чемпіонів до Ліги конференцій. Найстрашніше усвідомлювати, що й виступи у третьому за престижем єврокубку під егідою УЄФА команді не гарантовані.

Що можна сказати про майбутнього суперника дніпрян? Минулого сезону Спартак Трнава фінішував на третій сходинці у турнірній таблиці внутрішньої першості, досить серйозно відставши від другого ДАК 1904 та ще більше — від домінуючого чемпіона в особі Слована з Братислави. Але ця кампанія не сказати, що успішно стартувала для команди Міхала Гаспаріка – у трьох матчах чемпіонату трнавці здобули лише одну перемогу та одну нічию при одній поразці, в чому вони дуже схожі з Дніпром-1.

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А ось у відбірковому циклі Ліги конференцій словацький клуб зумів здивувати. Спочатку Спартак в якості фаворита очікувано пройшов латвійську Ауду (1:1, 4:1), а потім на своєму полі здійснив сенсаційний камбек у матчі-відповіді з познаньським Лехом (3:1), програвши перший гостьовий поєдинок з рахунком 1:2. Ще одна причина, чому про недооцінку не може бути й мови!

Що стосується Дніпра-1, то, на жаль, старт сезону для українського клубу видався вкрай провальним у всіх компонентах: виліт із Ліги чемпіонів від Панатінаїкоса, потім виліт із Ліги Європи від празької Славії, а в українській Прем'єр-лізі віцечемпіон здатен втрачати очки з Минаєм (1:1) та програвати Оболоні (1:2). Підсумок: у семи проведених офіційних поєдинках нового сезону у всіх турнірах у дніпрян лише одна перемога над Поліссям (2:1), три нічиї та три поразки. Остання з цих поразок від Оболоні стала останнім "словом" Олександра Кучера на посаді головного тренера Дніпра-1 — після того матчу він подав у відставку прямо напередодні двоматчевого протистояння в Лізі конференцій проти Спартака Трнава.

Які можуть бути у такій ситуації очікування? Тут скоріше мова вже йдеться про надію, що тренерська зміна стане для команди позитивним імпульсом, як це часто буває. Але з іншого боку, всі ми розуміємо, що може статися абсолютно все, що завгодно. Зміна тренера – це не завжди добре, але й не завжди погано. Погано тут тільки те, що у випадку з Дніпром-1 відповідь на це питання нам доведеться дізнаватися у справді важливих матчах, де права на помилку вже немає.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Міхала Гашпарика. Так, на перемогу Спартака Трнава пропонується коефіцієнт 2,21, тоді як потенційний успіх Дніпра-1 оцінюється показником 3,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спартак Трнава: Такач, Коша, Горосіто, Штетіна, Міковіч, Прохазка, Жельковіч, Офорі, Коштрна, Даніель, Джурічін

Дніпро-1: Кінарейкін, Каплієнко, Кравець, Сваток, Пасіч, Рубчинський, Когут, Лєднєв, Піхальонок, Білл, Філіппов

Травми Дніпра-1: Вітіньо, Мірошниченко, Волинець, Третьяков.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Спартак Трнава та Дніпро-1 вперше в історії зустрінуться між собою на футбольному полі, при цьому словацький колектив один раз перетинався з представником України.

Сталося це у рамках 1/8 фіналу Кубка чемпіонів-1973/74, коли за підсумками двоматчевого протистояння Спартак пройшов луганську Зорю (0:0, 0:1).

ПОТОЧНА ФОРМА

ПОЛОЖЕННЯ У ВНІТРІШНІХ ПЕРШОСТЯХ

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Валерій Городов, в. о. головного тренера Дніпра-1: "У нас цілком нормальна атмосфера. Щодо нового головного тренера, то усі ці питання до керівництва клубу. Для нас на цю мить важлива тільки завтрашня гра. Зараз і тут.

Ми знаємо, що Спартак – це амбітний клуб. Там є досвідчені і кваліфіковані футболісти, які визначають гру команди. З іншого боку ми теж будемо прагнути перемоги. Вважаю, що завтра буде цікава гра.

Відставка Кучера? Це футбол. Виграє команда, а програє тренер".

Едуард Сарапій, захисник Дніпра-1: "Для нас вже дуже приємно грати у Кошицях, де ми знайшли своїх вболівальників. Для нас це просто даність грати зі словацькою командою, тому що Кошиці стали для нас європейською домівкою.

Кожна гра для нас важлива, адже ми їх граємо в Європі, а суперники на рівень вище, ніж у нашому внутрішньому чемпіонаті. Тому ми хочемо пройти як можна далі, на цьому етапі – це груповий раунд Ліги Конференцій. Там показати кращі результати і довести, що ми гідні грати в Європі".

ПРОГНОЗ

Звісно, хочеться вірити в успіх української команди, але банальні факти мимоволі розвіюють цю віру: Дніпро-1 перебуває далеко не в найкращій формі, то ще й напередодні матчу залишився без свого головного тренера. Можливо, відставка Олександра Кучера стане позитивним імпульсом для дніпрян, а ми, у свою чергу, сподіватимемося хоча б на те, що головна інтрига збережеться до матчу-відповіді.