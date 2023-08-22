Ліга конференцій

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій-2023/24 між Спартаком з Трнави та Дніпром-1, який розпочнеться 23 серпня о 19:30.

У рамках першого матчу фінального раунду кваліфікації в груповий етап Ліги конференцій Спартак із Трнави зустрінеться з Дніпром-1.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Антона Малатинського у Словаччині та відбудеться у середу, 23 серпня. Початок матчу — о 19:30 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Дніпра-1, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ СПАРТАК ТРНАВА (СЛОВАЧЧИНА) — ДНІПРО-1 (УКРАЇНА)

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція першого матчу між трнавським Спартаком та Дніпром-1.