Ліга конференцій

Дата та місце перенесенного поєдинку групового етапу ЛК змін не зазнали.

У рамках перенесеного матчу групового етапу Ліги конференцій УЄФА луганська Зоря в гостях зустрінеться з Маккабі Тель-Авів.

Як повідомлялося раніше, цей поєдинок відбудеться у суботу, 25 листопада, у Сербії, в місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена, проте першочерговий час початку зустрічі між українським та ізраїльським клубами було змінено.

Раніше стартовий свисток матчу мав пролунати о 19:45, але на офіційному сайті УЄФА відбулися зміни: поєдинок Маккабі Тель-Авів — Зоря розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Наразі, Маккабі Тель-Авів йде другим у таблиці групи B, маючи в своєму активі шість очок. Натомість, Зоря займає третю сходинку, відстаючи від ізраїльтян на два пункти.

У першій очній зустрічі цих команд перемогу святкував ізраїльський клуб із рахунком 3:1.