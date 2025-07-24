Ліга конференцій

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться 24 липня, розпочавшись о 20:00.

У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2024/25 українське Полісся прийматиме андоррську Санта-Колому в Словаччині.

ЧЕТВЕР, 24 ЛИПНЯ, 20:00. СТАДІОН ТАТРАН, ПРЯШІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЯКОБ КАРЛСЕН (ДАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ

Полісся вдруге поспіль вийшло до третього за статусом єврокубка. Роком раніше житомиряни під керівництвом Імада Ашура теж стартували з другого кваліфікаційного раунду, отримавши в суперники Олімпію з Любляни. Дебют на міжнародній арені виявився невдалим: український клуб зазнав двох поразок від словенського (загальний рахунок — 1:4).

Участь Полісся в поточному розіграші Ліги конференцій було під питанням до останніх матчів чемпіонату України-2024/25, адже на четверту сходинку турнірної таблиці претендували не тільки житомиряни, які мали не поступитися Кривбасу, але й Карпати. У підсумку, із львів'янами розібралася Зоря, тоді як матч у Житомирі завершився внічию, що й дозволило "вовкам" опинитися в єврокубках.

За версією betking, трохи більше шансів на успіх сьогодні мають підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 1,20, тоді як потенційний успіх Санта-Коломи оцінюється показником 14,00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5,66.

Руслан Ротань здивував усіх, допомігши Олександрії фінішувати в УПЛ другою, і перебрався до Полісся. Перший виклик спеціаліста — протистояння з найуспішнішим клубом чемпіонату Андорри. У 2023 році Санта-Колома встановила особистий рекорд із подолання кваліфікаційних раундів єврокубків, саме в Лізі конференцій впоравшись із валлійським Пенібонтом і чорногорською Сутьєскою.

Це був перший випадок, коли Санта-Колома провела більше чотирьох єврокубкових матчів за кампанію. АЗ тоді виявився для скромного клубу непереборною перешкодою в третьому раунді відбору ЛК. Цього разу підопічні Феде Бессоне стартували з поєдинків із боснійським Борацем і досягнули бажаного результату, втримавши здобуту в першій частині протистояння перевагу (4:1, 0:2).

Переможець цієї пари в наступному раунді зустрінеться з угорським Пакшем або словенським Марибором.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Хадрой, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бабенко, Йосефі, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Гонсалвеш

Санта-Колома: Руїс — Креспо, Сан Ніколас, Родрігес — Ремолінс, Лопес, Архона, Сістеро — Вірхілі, Леон, Моурело

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

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