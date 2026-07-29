Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА, який пройде 29 липня та розпочнеться о 20:00.

У середу ввечері, 29 липня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між датським Копенгагеном та житомирським Поліссям. Після результативної та несподіваної нічиї (3:3) у першому матчі на минулому тижні результат протистояння залишається незрозумілим.

КОПЕНГАГЕН — ПОЛІССЯ

СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ, 20:00 ▪️ ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН, ДАНІЯ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРЕК РАДІНА (ЧЕХІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Копенгаген вийшов вперед вже на четвертій хвилині першого матчу другого раунду кваліфікації єврокубка, після чого Полісся двічі забило до кінця першого тайму, але в другому таймі було забито ще три голи, у тому числі два в кінцівці, і захоплююча гра завершилася з рахунком 3:3.

Данці виграли рекордні 16 чемпіонських титулів у Данії, але у минулому сезоні команда Бо Свенссона змогла посісти лише сьоме місце, але все ж таки кваліфікувалася в наймолодший єврокубок завдяки успіху в матчі плейоф проти Брондбю.

У минулу неділю Копенгаген розпочав свій новий сезон у данській Суперлізі, стартувавши з перемоги над Люнгбю (3:2), і на гранда чиниться тиск, що вимагає від нього більш вдалого сезону, зокрема в Європі.

Команда Свенссона цього літа здійснила лише два придбання, посиливши свій склад Алексом Кралом та Феліксом Беймо. Тим часом склад покинули вісім гравців, у тому числі воротар Натан Тротт.

Минулого сезону Полісся посіло третє місце в українській Прем'єр-лізі, що дозволило "вовкам" одразу пройти до другого раунду відбору Ліги конференцій.

Старт нового внутрішнього сезону для команди Руслана Ротаня вже не за горами – цього ж тижня – у неділю, 2 серпня, у гостях проти одеського Чорноморця. Тому справедливо буде сказати, що зараз вся увага житомирської команди зосереджена на матчі-відповіді в єврокубку.

На даний момент Полісся провело дев'ять матчів у Лізі конференцій, в яких шість разів поступилося — минулого сезону "вовки" дісталися раунду плейоф, де програли Фіорентині.

Цього разу ситуація інакша, команда стала досвідченішою та агресивнішою після чудового сезону в УПЛ. Це було чудово видно в першому матчі, де треба відзначити, що "вовки" заслуговували на перемогу, але через нереалізовані моменти поставили себе у підвішений стан. Про це після гри говорили всі — експерти, гравці і навіть тренер Копенгагена, який заявив, що його підопічні мають радіти тому, що не пропустили більше.

У наступному раунді кваліфікації переможець цієї пари зіграє з Дебреценом або Пюніком, де у першому матчі угорці були сильнішими з рахунком 1:0.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають гравці данського клубу. Так, на перемогу Копенгагена в основний час пропонується коефіцієнт 1.69, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КОПЕНГАГЕН: Рунарссон — Судзукі, Лопес, Гарананга, Беймо — Клем, Ньяссі — Роберт, Мадсен, Ельюнуссі — Мукоко.

ПОЛІССЯ: Бущан — Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко — Федор, Томандзото, Андрієвський — Назаренко, Андраде, Краснопір.

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