Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд на матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, у якому зіграють Копенгаген та Полісся.

Руслан Ротань після першої зустрічі з данським колективом яка завершилась 3:3, вирішив провести одну заміну у стартовому складі. Руслан Бабенко вийде з перших хвилин у півзахисті вовків замість Томандзото.

Тоді як його візаві Бо Свенссон провів ротацію. Насамперед зміни торкнулися воротарської позиції, де замість Рунарссона з перших хвилин вийшов Котарські.

Копенгаген: Котарські — Лопес, Беймо, Судзукі, Крал — Клем, Ділейні — Родрігес Сілва, Ельюнуссі, Мадсен — Корнеліус

Запасні: Рунарссон, Бреум-Гарільд, Майрі, Мелінг, Гарананга, Гаральдсен, Наснас, Ларссон, Ндже

Полісся: Бущан — Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко, Федор, Бабенко, Андрієвський — Назаренко, Андраде, Краснопір

Запасні: Кудрик, Дробот, Майсурадзе, Кравченко, Гришкевич, Велетень, Емерллаху, Шепелев, Томандзото, Гайдучик, Філіппов

Гра Копенгаген — Полісся почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.