Ліга конференцій

Football.ua розповідає, де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій.

У середу, 29 липня на стадіоні Паркен в Данії відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між Копенгагеном та житомирським Поліссям.

Копенгаген — Полісся. Напередодні

У першій грі команда Руслана Ротаня більше заслуговувала на перемогу, проте реалізувати свою перевагу не змогла. У результаті було зафіксовано результативну нічию з рахунком 3:3.

Де і як дивитися матч Копенгаген — Полісся?

Єврокубковий матч на території України можна буде подивитися на телеканалі MEGOGO, що доступний на Т2. Початок гри — о 20:00 за київським часом.

У минулому сезоні Копенгаген посів лише сьмое місце в чемпіонаті Данії, але через плейоф кваліфікувався до Ліги конференцій. Полісся зайняло третє місце в УПЛ.