Ліга конференцій

Хавбек "вовків" поділився своїми думками після гри з Копенгагеном.

Півзахисник житомирського Полісся Олександр Андрієвський прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3).

"Напевно, на мою думку, у нас було більше гольових моментів. Не реалізували, але рахунок на табло. Ми розуміємо, що на виїзді буде трошки важче, тому потрібно такі моменти реалізовувати, щоб проходити далі.

Я міг забивати і міг приносити трохи більше користі в цьому матчі команді. Трошки незадоволений, але рухаємося далі. У нас дуже важливий поєдинок. Можливо, нервозність трошки була, але я думаю, що вболівальники бачили: можливо, початок був трошки кволий, але потім ми зрозуміли, що можемо грати з такою командою, і було більше в нас гольових моментів. Я думаю, що ми трошки краще грали і десь заслуговували на перемогу, але потрібно реалізовувати такі моменти.

Я думаю, що десь українським футболістам загалом трошки не вистачає впевненості в своїх силах. Я знаю, що десь трохи себе недооцінюють загалом – так, як і я був років 5-10 тому. Це відчувається, що морально європейці вище нас – тому вони десь впевненіше грають. Нам тільки в цьому додати – і ми точно не гірші", — сказав Андрієвський в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Копенгаген.