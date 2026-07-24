Ліга конференцій

Коуч датської команди поділився своїми думками після гри з Полісся.

Головний тренер Копенгагена Бо Свенссон прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся (3:3).

"Це було саме так складно, як ми й очікували, проти сильної української команди, яка завдала нам багато проблем. Результат прийнятний, тому що ми повинні радіти тому, що вони не забили більше, використовуючи свої численні відмінні моменти, і цілком заслужено, що вони зрівняли рахунок.

У нинішній ситуації я не можу звинувачувати гравців ні в чому, тому що вони зробили все, що могли, і показали гарний бойовий дух. Але ми надто часто поступалися, особливо в першому таймі, поки не змінили схему ближче до кінця тайму. Із самого початку ми вибрали схему з п'ятьма захисниками, але швидше за потребою, ніж за бажанням, тому що в нас зараз не так багато вінгерів. Дебют Мустафи на позиції правого захисника видався дуже складним, але він ще молодий гравець, і він добре себе показав у обставинах, що склалися, як і в попередніх товариських матчах.

У нас чудова відправна точка перед другим матчем, і тепер ми з нетерпінням чекаємо домашню гру, де до нас повернуться декілька гравців, тому що їх, звичайно, не вистачало. Але на ситуацію вплинуло і кілька інших чинників. Найважливіше це пройти в наступний раунд, і у нас все ще є хороші шанси зробити це.

Банер вболівальникив Копенгагена на підтримку України? Це був сильний сигнал для українців – вболівальникам слід висловити подяку за це, а також за підтримку, яку вони надали нам цього вечора", — наводить слова Свенссона прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Копенгаген.