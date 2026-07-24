Ліга конференцій

Хавбек "вовків" поділився своїми думками після гри з Копенгагеном.

Півзахисник житомирського Полісся Олег Федор прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3).

"Змішані відчуття. Ніби вдалося забити, ніби не програли, досить хорошу гру показували, але неприємний осадок залишився, бо насправді багато в нас моментів було – і в мене в тому числі. При нагоді хочу попросити вибачення в команди і вболівальників, тому що на такому рівні невикористання таких моментів або будь-які, навіть на перший погляд дрібні, помилки можуть каратися суперниками такого рівня, воно все потім може вдатися взнаки. Але ми з позитивним настроєм, нам гра дала заряд і розуміння, що ми можемо конкурувати з такими іменитими командами.

Так, звичайно, нервозність була, дебютний матч, як-не-як, на такому рівні, і трошки… Я можу сказати, що не було мандражу, але, напевно, в діях було видно, що він все-таки був присутній. Але дякую хлопцям, дякую тренерському штабу – вони підтримували на футбольному полі і допомагали.

Матч-відповідь? Треба виправляти помилки та їхати в Данію тільки за перемогою", — сказав Федор в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Копенгаген.