Ліга конференцій

Коуч датської команди поділився своїми думками після гри з "вовками".

Головний тренер Копенгагена Бо Свенссон прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду відбору Ліги конференцій проти житомирського Полісся (2:1).

"Тепер усі побачили, що команда, проти якої ми граємо, не така вже й погана. У нас знову були проблеми, але ми захищалися краще, ніж у двох попередніх матчах. Другий тайм перетворився на боротьбу, коли ми грали в меншості 45-50 хвилин. Це вже третій матч за шість днів, але хлопці зробили все, щоб відстояти перемогу, і я просто поважаю їх за це.

У нас є проблеми, тому що суперник хороший, і нам важко підібратися до них достатньо близько. Ми намагалися робити правильні речі, але вони дуже добре зіграні та припускаються мало помилок. Це не той футбол, у який ми хочемо грати, але головне – пройти далі.

Ми пройшли далі і нам потрібно ставати кращими. Це не секрет, але для цього клубу важливо грати в єврокубках. У другому таймі ми пройшли далі завдяки величезним зусиллям. Не знаю, яка була статистика у першій половині, але я не можу пригадати багато моментів у них протягом 90 хвилин, а особливо у другому таймі.

Окрім дальніх ударів. Нехай вони б'ють із 25 метрів. Ми повинні чесно сказати, що за підсумками двох матчів суперник був кращим, але у нас були вирішальні атакувальні епізоди від Роберта, а в цьому матчі ми добре захищалися", — наводить слова Свенссона Bold.dk.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Копенгаген — Полісся.