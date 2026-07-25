Ліга конференцій

Форвард "вовків" поділився своїми думками після гри з Копенгагеном.

Нападник житомирського Полісся Микола Гайдучик прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3).

"Звичайно, хотілось би перемогти, тому що вели в рахунку і доволі багато моментів сьогодні створили. Як Руслан Петрович каже, на такому рівні суперник не пробачає помилок. І десь була не повна концентрація, маленькі деталі десь, можливо, зіграли роль, де ми помилилися — і суперник зразу на такому рівні карає.

Насправді дуже багато моментів створили. Потрібно, знаєте, трішки бути холоднокровнішими і реалізовувати моменти. Це наш досвід, і я впевнений у тому, що зараз гарно відновимося, проаналізуємо гру обов'язково і будемо працювати над завершенням ще більше. І потрібно холоднокровніше ставитись до своїх моментів", — наводить слова Гайдучика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Копенгаген.