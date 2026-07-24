Ліга конференцій

Коуч "вовків" поділився своїми думками після гри з Копенгагеном.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3).

"У принципі, мені сподобалася гра та її організація. Команда чітко розуміла, чого ми хочемо. Звичайно, були як позитивні, так і негативні моменти, які будемо виправляти. Якщо оцінювати матч загалом, то це була гра, яку ми могли вигравати. Але такі команди карають за помилки.

Позитив у тому, що в обороні працювали всі. Оборона починається з атаки. Ми говорили про це з хлопцями. Сьогодні було багато хорошого, тому з оптимізмом дивимося на наступний матч. Водночас обов’язково проаналізуємо нашу гру в обороні, зокрема дії в окремих зонах.

Ми маємо розуміти, що матч-відповідь буде зовсім іншим. Це буде бій, на який ми повинні вийти мужиками. Якщо брати окремі епізоди, у нас була команда, була хороша організація, але в певні моменти вона зникала.

Не хочу переходити на персоналії, однак деяким хлопцям потрібно ставати мужиками. Ми розуміємо, що для декого цей матч був дебютним на такому рівні. Це також наш досвід. Але вже хочеться, щоб цей досвід допомагав нам не повторювати помилок.

Ми віримо в хлопців і говоримо про це вже другий рік. Але віра самих футболістів повинна приходити з перемогами — з великими перемогами. Можливо, сьогодні саме така перемога й мала відбутися. Коли перемагаєш такі команди, переходиш на наступний рівень. Але навіть з огляду на результат я бачу, що ми здатні конкурувати з Копенгагеном.

Гра Леандро Андраде? Це досвідчений футболіст, який має за плечима виступи в єврокубках у складі Карабаха. Нам потрібні такі гравці. Він дуже класний футболіст, від якого ми, звичайно, чекатимемо ще більшого. І я впевнений, що отримаємо від нього більше. Єдине — нам потрібно трохи часу, щоб він краще зрозумів нашу організацію гри в обороні. Там поки є певні проблеми. Але якщо говорити про атаку, гру один в один і його подачі, то він заслуговує на компліменти.

Коли матч завершується з рахунком 3:3, а ти пропускаєш швидкий гол, це завжди додає напруження. Але сьогодні я дуже задоволений хлопцями у двох аспектах. Перший — ми пропустили непотрібний швидкий м’яч, знову припустившись помилки в обороні. Другий — команда не зупинилася, продовжувала грати й змогла забити наприкінці матчу, зрівнявши рахунок. Це додає позитиву, адже демонструє, що в нас з’являється характер. Цей характер у нас є. Також команда має величезний потенціал, над розкриттям якого потрібно працювати.

І президент, і Олександр Усик сказали, що бачать у нас великий потенціал. Цей потенціал потрібно розкривати перемогами. Повторюся: матч, мабуть, приніс величезне задоволення вболівальникам. Але якщо оцінювати результат для команди, то це десь 50 на 50. Він не дає нам упевненості перед виїзним матчем. Водночас слова президента й Олександра Усика лише підсилили наше розуміння: нам потрібно ставати мужиками, тому що матчі такого рівня помилок не вибачають.

Ми обов’язково все проаналізуємо, але вже зараз можна говорити про статистику, організацію гри та розуміння футболістами наших вимог. Ми добре перебудовувалися. Спочатку відштовхувалися від структури суперника. Копенгаген запропонував нам схему з трьома захисниками, яка під час гри трансформувалася у п’ять захисників. Ми дуже добре перебудувалися й правильно оцінили ситуацію. Після перерви вийшла інша команда, яка почала грати агресивніше, але ми знову перебудувалися — тепер уже в структуру 4–4-2. Це дуже важливий момент: ми розуміли, як діяти проти суперника та як змінювати свою гру. Саме такий досвід дає нам можливість зростати.

Жовта картка? Я трохи вибіг за межі технічної зони. Не потрібно було її залишати, тому жовту картку отримав справедливо.

Ви побачили, що команда з Данії приїхала разом зі своїми вболівальниками. Дуже приємно, що вони підтримують не лише команду, а й Україну. Для нас це надзвичайно важливо. Хочу ще раз наголосити: Данія для нас — дружня країна, одна з багатьох держав, які допомагають Україні. Через пресу хочу подякувати всьому данському народові за цю підтримку", — сказав Ротань.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Копенгаген.