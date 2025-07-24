Ліга конференцій

Житомиряни битимуться з андоррцями.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань напередодні першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з андоррською Санта-Коломою поспілкувався з журналістами. Його слова наводить YouTube-канал "вовків".

"Ніхто не знає команду Санта-Колома, але ж це чемпіон Андорри – хоч і Андорри, але чемпіон (минулого сезону Санта-Колома фінішувала на 3-му місці в чемпіонаті Андорри – прим.). Якщо я не помиляюся, 14 або 15 гравців цієї команди – це футболісти з академій іспанських шкіл Сарагоси, Реал Сосьєдад. Це дуже класні академії, і потрібно це розуміти.

Санта-Колома – це команда, яка хоче грати на м'ячі, вона дисциплінована, компактна в обороні. В матчі з Борацем вони це показали, особливо в першій грі, де не забили, мабуть, ще 3-4 моменти. Другий матч проходив більше від результату. Доки не було вилучення, Санта-Колома також на рівних грала з Борацем. А Борац, на всяк випадок, дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференції в минулому сезоні. Тому ми повинні поважати будь-якого суперника. Нам не слід дивитися на назву – нехай це Санта-Колома або Мілан. Ми повинні дивитися на себе, але кожен гравець і тренер повинен поважати суперника, який буде на полі.

Я ще раніше казав на прес-конференції, що на папері фаворитом був Борац, але в футболі буває по-різному – воно так і трапилося. Після першого матчу вже було більш-менш ясно, тому що дійсно був сильний виступ від Санта-Коломи, і ми розуміли, що шанси вже, мабуть, десь 60 на 40 на користь Санта-Коломи. Тому ми готувались і до Бораца, і до Санта-Коломи, а коли вже став відомим результат другого матчу – то трошки звернули в одну сторону.

Майбутні перемоги куються на тренуваннях і це переноситься в ігри. Нам відступати нікуди. Ми хочемо бути корисними для України. Коефіцієнт – дуже важлива річ. Це тільки мотивує. Концентрація, 100% зібраність і ми до цього готові.

В нас є конкуренція, обойма велика. Сьогодні хтось сильніший, завтра буде навпаки. Потрібно 100% віддаватися на тренуваннях. У матчах проти Санта-Коломи повинні бути максимально агресивними, злими і голодними до результату.

Підготовка на зборах була якісною – дякуємо керівництву. Зіграли, як мінімум, 5 матчів з учасниками європейських турнірів. Це були класні спаринги, якими ми готували себе до кваліфікації", — заявив Ротань.

Матч між Поліссям та Санта-Коломою відбудеться сьогодні, о 20:00 за київським часом.