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Экс-форвард сборной Украины рассказал о нынешней обстановке в Беларуси.

Пока все европейские чемпионаты взяли паузу из-за пандемии коронавируса, Беларусь является единственной страной, в которой футбольные соревнования продолжают функционировать.

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский заявил, что в Беларуси пока ничего не закрылось, а паники среди людей не наблюдается.

"В первую очередь желаю всем здоровья. Что касается чемпионата Беларуси, то нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение, поэтому первый тур уже состоялся, и для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго тура. Пока играем, и у власти на данный момент все под контролем".

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"Конечно, для нас это немного странно, но продолжаем играть. Как говорится, одни среди всех. В целом, ничего не изменилось. У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю".

"Если в команде кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Тут уже не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда какая-то. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот, известный, который присутствует во всем мире".

"Стараемся не паниковать и поменьше контактировать со всеми. Приехал вот к отцу на дачу, но контакт с другими людьми все равно ограничиваем. Всем здоровья и добра. Не болейте", – сказал Милевский в программе Профутбол.

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