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Европейский футбольный союз рассматривает несколько вариантов развития событий.

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, еще слишком рано говорить о том, когда возобновятся футбольные турниры в Европе, но европейский футбольный союз прорабатывает различные варианты.

"Очень сложно что-то планировать, не зная того, когда закончится пандемия, – цитирует Чеферина Calciomercato. – Можно планировать возобновить соревнования в мае, июне или даже в в августе, отложив старт следующего сезона. Мы прорабатываем все варианты, но они пока носят лишь гипотетический характер".

«Мне не очень нравится идея проводить матчи без зрителей, особенно если это касается финалов еврокубков. Но в данной ситуации надо исходить из того, что на первом месте находится жизнь и здоровье людей".

"Что касается других проблем, которые встали перед футболом в условиях пандемии, то у нас нет юридических оснований для того, чтобы регулировать снижение зарплат или продление заканчивающихся контрактов. Это во многом зависит от сознательности и ответственности игроков и клубов. А вот правила финансового Fair Play наверняка будут пересмотрены, потому что мир после кризиса уже не будет таким, как до него".

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует завершить турниры сезона-2019/20 до 15 июля.

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