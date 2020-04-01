Крайние сроки регистрации футболистов на клубные соревнования также остаются неизвестными.
Фото: Getty Images
01 апреля 2020, 18:15
Практически все европейские чемпионаты взяли бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса, которая стремительно распространяется по всей Европе.
Когда возобновится сезон-2019/20 и возобновится ли вообще — вопрос до сих пор открытый, который может затронуть и сроки проведения следующей кампании.
Союз европейских футбольных ассоциаций на своем официальном сайте сообщил о переносе сезона-2020/21 и всех клубных соревнований на неопределенный срок.
Дальнейшие решения касательно регистрации футболистов на европейские турниры будут приниматься в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. УЕФА установит новые сроки в установленном порядке.
Напомним, ранее УЕФА официально перенес матчи сборных, которые были запланированы на июнь этого года.
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