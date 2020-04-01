Другое

Новые даты поединков пока неизвестны.

На заседании генеральных секретарей 55 ассоциаций УЕФА было принято решение перенести матчи сборных команд (в том числе — товарищеские), которые должны были состояться в июне, сообщил официальный сайт организации.

Новая дата проведения игр будет сообщена позже.

Также были отменены или перенесены юношеские турниры:

- мужской чемпионат Европы U-17 отменен;

- женский чемпионат Европы U-19 отменен;

- женский чемпионат Европы U-17 отложен на неопределенный срок;

- мужской чемпионат Европы U-19 отложен на неопределенный срок;

- Финалы Лиги чемпионов УЕФА по футзалу отложены на неопределенный срок.

Также УЕФА перенес на неопределенный срок дедлайны, связанные со следующим сезоном.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.