Чем Динамо было готово пожертвовать ради Лиги чемпионов — новый подкаст Football.ua

Украина

Редакция Football.ua в традиционном подкасте обсудила последние актуальные события в футболе с автором и идейным вдохновителем фильма "Невідоме Динамо" Романом Бебехом.

В понедельник, 2 марта, состоялась премьера второй серии фильма "Невідоме Динамо", позволяющего больше узнать о столичном гранде.

Вашему вниманию подкаст Николая Балецкого и Сергея Горбаченко с автором и идейным вдохновителем проекта "Невідоме Динамо" Романом Бебехом.