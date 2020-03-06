Украина 06 марта 2020, 17:20 Чем Динамо было готово пожертвовать ради Лиги чемпионов — новый подкаст Football.ua Редакция Football.ua в традиционном подкасте обсудила последние актуальные события в футболе с автором и идейным вдохновителем фильма "Невідоме Динамо" Романом Бебехом. 06 марта 2020, 17:20 В понедельник, 2 марта, состоялась премьера второй серии фильма "Невідоме Динамо", позволяющего больше узнать о столичном гранде. Вашему вниманию подкаст Николая Балецкого и Сергея Горбаченко с автором и идейным вдохновителем проекта "Невідоме Динамо" Романом Бебехом. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте