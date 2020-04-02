COVID-19 проник в главную футбольную лигу Канады и США.
Филадельфия Юнион
02 апреля 2020, 14:22
У одного из игроков Филадельфии Юнион был обнаружен коронавирус, сообщает The Philadelphia Inquirer. Имя футболиста не разглашается по его просьбе.
"Футболист почувствовал умеренные симптоны COVID-19. Он хорошо себя чувствует и пребывает в хорошем расположении духа, соблюдая правила самоизоляции", — гласит заявление клуба.
Этот случай заболевания является единственным в клубе – пробы других футболистов и сотрудников дали отрицательный результат.
Стадион и тренировочная база Филадельфии пустуют с 12 марта, когда MLS была приостановлена из-за пандемии коронавируса.