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В ближайшие дни выплаты поступят всем членам Ассоциации.

Из-за пандемии коронавируса в затруднительном положении находится футбольный мир. Клубы массово стараются сократить заработные платы на время приостановки чемпионатов, кто-то и вовсе отказался от зарплаты на некоторое время, а другие пытаются договориться о рассрочке.

Учитывая текущее положение дел во всем мире, все стараются найти компромисс и решить: что делать дальше? Этот вопрос касается не только выплат, но и того, когда следует возобновить чемпионаты. Напомним, что кроме Беларуси и Таджикистана везде футбол приостановлен.

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Не остается в стороне ФИФА, которая решила помочь финансово ассоциациям. Как сообщил официальный сайт организации, в ближайшее время 211 членов ассоциаций получат около 150 миллионов долларов, которые будут разделены между собой.

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Таким образом, порядка 500 тысяч долларов на одну ассоциацию поступят в ближайшие дни, а не начиная с июля этого года. При этом, Ассоциации должны будут подтвердить целевое расходование финансовых средств.

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Мы работаем над новыми инструментами, хотим реализовать другие этапы помощи

"ФИФА поддержит тех, кто столкнулся с трудностями. Мы начинаем немедленную финансовую помощью нашим членам. Это первый шаг нашего долгосрочного плана поддержки", — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее ФИФА прислала обращение в национальные ассоциации.

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