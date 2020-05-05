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Легенда южноамериканского футбола Эктор Чумпитас сдал положительную пробу на COVID-19.

Экс-защитник сборной Перу, 77-летний Эктор Чумпитас и его жена Мария Эстер подхватили коронавирусную инфекцию, сообщил портал El Comercio.

"Подозрения на коронавирус подтвердились. К счастью, все протекает хорошо. Отец благодарит вас за заботу и поддержку", — написал сын футболиста Тито в Твиттере.

Чумпитас считается одним из лучших игроков в истории Перу. Он получил прозвище "Капитан Америка", поскольку в 1973 году был капитаном сборной американских звезд в игре со сборной Европы. Тот матч закончился 4:4, а по пенальти американцы выиграли 7:6.

Эктор провел 105 матчей за сборную Перу. С ней он выиграл Копа Америка-1975.

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