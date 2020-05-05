Легенда южноамериканского футбола Эктор Чумпитас сдал положительную пробу на COVID-19.
Эктор Чумпитас, GEC
05 мая 2020, 07:47
Экс-защитник сборной Перу, 77-летний Эктор Чумпитас и его жена Мария Эстер подхватили коронавирусную инфекцию, сообщил портал El Comercio.
"Подозрения на коронавирус подтвердились. К счастью, все протекает хорошо. Отец благодарит вас за заботу и поддержку", — написал сын футболиста Тито в Твиттере.
Чумпитас считается одним из лучших игроков в истории Перу. Он получил прозвище "Капитан Америка", поскольку в 1973 году был капитаном сборной американских звезд в игре со сборной Европы. Тот матч закончился 4:4, а по пенальти американцы выиграли 7:6.
Эктор провел 105 матчей за сборную Перу. С ней он выиграл Копа Америка-1975.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.