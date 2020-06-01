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Football.ua подобрал лучшие комментарии за последнюю неделю, благодаря которым в условиях карантина становится не так уж и скучно.

Мы продолжаем открывать неделю рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Сразу просим прощение у авторов других смешных комментариев, которые не попали в сегодняшний обзор. Надеемся на понимание того, что мониторинг всех комментариев во всех новостях, даже за такой крошечный период как семь последних дней — дело, которое занимает уйму времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения и прекрасного настроения.

Появилась информация о возможном уходе Криштиану Роналду из Ювентуса.

А у наших читателей свои версии того, где может продолжить карьеру португалец:

В Классическом противостоянии донецкий Шахтер уверенно переиграл киевское Динамо на НСК Олимпийском, будучи номинальными хозяевами.

К слову, "бело-синие" то использовали всего три замены, а Шахтер — пять:

Олег Смалийчук стал новым владельцем львовских Карпат, выкупив долю у Петра Дыминского.

На нашем сайте вышел материал о десятке провальных трансферов донецкого Шахтера.

После матча Шахтер — Динамо наставник киевлян Алексей Михайличенко раскритиковал "горняков" за натурализацию бразильцев: "Бразильцы Шахтера? Там же одни украинцы — Марлос, Мораес".

А тем временем Сауль объявил о возможном уходе из Атлетико.

Президент Брешии объявил об уходе из клуба Марио Балотелли, подчеркнув это фразой, мол: "Балотелли — очень странный парень".

На прошлой неделе у Златана Ибрагимовича были подозрения на серьезную травму.

В субботу, 30 мая, легенда Ливерпуля Стивен Джеррард праздновал 40-летие. В честь этого на нашем сайте вышел тест о нынешнем тренере Рейнджерса "Что вы знаете о легенде Ливерпуля?".

Ла Лига заявила, что будет транслировать матчи с шумом фанатов.

А донецкий Шахтер поборется с Ман Сити и Барселоной за хавбека Гремио.

Руководство Барселоны намерено уволить половину селекционной службы.

Для чего?

Реал хочет продать Бэйла, но не получал предложений.

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